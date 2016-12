Din secretele cactuşilor

Din secretele cactușilor

Ştire online publicată Joi, 07 Noiembrie 2013.

Colecționarii de plante sunt foarte atrași de cactuși pentru varietatea de forme, mărimi și nuanțe, dar mai ales pentru spectacolul înfloririi.Despre cactuși se poate spune că sunt plante perfecte pentru apartament. Potrivit Casă și grădină.ro, principala lor nevoie este menținerea unei temperaturi constante, gerul fiind singurul lucru care le face foarte rău. Au nevoie de lumină multă și, din când în când, de apă. Rezistă perfect în casă, dacă pleci în concediu, pentru că își păstrează apă în trunchi. În plus, rezistă în bătaia soarelui, în zilele toride de vară.Formele variază de la soi la soi. Cactușii înfloresc rar, de regulă o dată, cel mult de două ori pe an, fac valuri de flori, pentru perioade scurte te timp, dar florile lor au culori, forme și arome incredibile.Despre cactuși se poate spune că au o creștere foarte lentă, iar una din condițiile pe care trebuie să le îndeplinești pentru a-l îngriji corect este să-l ții într-un ghiveci corespunzător. Cei înalți au nevoie de un ghiveci cu diametrul mare, iar cactușii pitici, de un vas doar puțin mai mare decât diametrul plantei. Ghiveciul trebuie să fie din lut, niciodată din plastic sau din lut smălțuit.Cerințele plantei. Cactușii au nevoie de un pământ sărac, un amestec de nisip și turbă combinată cu pietriș, care să dreneze bine și repede apa. Nu le trebuie îngrășământ, dar solul trebuie tratat de două-trei ori pe an cu praf de hipermanganat de potasiu.Dacă ai cactuși, în perioada noiembrie și decembrie nu trebuie să-i uzi decât de două-trei ori. În luna ianuarie nu au nevoie de apă deloc, iar udarea se reia în februarie. Vara, trebuie udați o dată sau de două ori pe săptămână, cu puțină apă. Nu suportă să fie mutați din loc, au nevoie de căldură, lumina și aer proaspăt. Rezistă bine și la frig, dar mor dacă îngheață. Iarna, pe timpul zilei, se simt bine la 8-10 grade C, iar noaptea, le sunt suficiente 4-6 grade C.