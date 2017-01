Din dedesubturile unui interviu de angajare

Ştire online publicată Vineri, 25 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Putem spune că fiecare dintre noi are măcar habar ce întrebări se pot pune în cadrul acestor întâlniri. În plus, internetul, cu precădere site-urile de joburi și revistele de specialitate, sunt pline de rețete, ghiduri, secrete, reguli (etc) pe pe care dacă le urmezi vei atinge succesul și vei căpăta jobul visat. Și totuși, ce nu merge? De ce nu reușim? De ce este aleasă altă persoană, cu toate că noi am fi mult mai potriviți, competenți, ieftini, flexibili (și orice alt motiv pe care îl putem invocă) pentru postul respectiv? Sigur a fost recomandată de cineva din interior, sau a fost mai ieftină, sau a acceptat variante cu care noi nu am fi fost de acord, sau putea să înceapă imediat sau…orice altceva. Am răspuns la întrebări exact așa cum „trebuie”, ce nu am zis bine?Potrivit www.consilieriincariera.ro, marea majoritate a oamenilor se focusează pe ceea ce trebuie să spună în cadrul unor interviuri mult mai mult decât o fac pentru ei înșiși. Sunt atenți la ceea ce cred ei, sau ce au citit pe site-urile de specialitate, că ar dori recrutorul să audă și atunci își setează răspunsurile astfel încât acestea să fie pe placul lui. Ceea ce nu se ia în calcul este faptul că recrutorul este un specialist în selecția oamenilor, așa că sunt slabe șanse să îl „păcălești“ cu răspunsuri standard pregătite de acasă. Așa stând lucrurile, nu trebuie mers la interviu fără o pregătire prealabilă. În afară de informațiile pe care trebuie să le ai despre compania respectivă și postul pentru care aplici, trebuie să ai și o viziune clară a ceea ce ești ca profesionist, a ceea ce îți dorești, poți să oferi și în ce condiții dorești să lucrezi. Modul în care îi spui aceste lucruri recrutorului ține mai degrabă de nuanță și de caracterul discuției. Exercițiu interesantIată întrebările la care ar trebui să îți răspunzi, în scris. După ce reușești acest lucru, gândește-te cât timp ți-a luat acesta și cum poți sintetiza toată informația astfel încât să faci față unui interviu de aproximativ o oră. Întrebările sunt generale și sunt construite astfel încât să cuprindă o paleta semnificativă de tipuri de joburi. Adaptează, modifică, adaugă întrebări la această lista în funcție de obiectivul tău.Care sunt cunoștințele profesionale pe care le-am dobândit și abilitățile pe care mi le-am dezvoltat în cadrul unor programelor de training pe care le-am urmat? (studii superioare, master, programe de dezvoltare individuale, sesiuni de training grup etc).Care sunt punctele mele țări și punctele mele slabe? Pot să enumăr 5 din fiecare? Dacă m-aș afla într-o situație de angajare, ce calități cred că ar aprecia un angajator la mine? Dacă m-aș afla într-o situație de angajare, ce puncte slabe cred că ar găsi un angajator la mine? Ce realizări profesionale am înregistrat în ultimul an? Cu ce realizări personale mă mândresc? Care anume din proiectele în care am fost implicat mi-a plăcut în mod deosebit? De ce? Care sunt preocupările mele favorite de timp liber? Ce tip de muncă ar fi mai potrivit pentru mine? De ce? Ce tip de muncă aș considera că m-ar plictisi? De ce? Ce anume la ocupația mea din prezent mă face să mă simt împlinit profesional? De ce aș dori să îmi schimb locul de muncă? La ce tipuri de training mi-aș dori să particip? De ce? Mi-aș dori să am o ocupație prin intermediul căreia să vin în ajutorul oamenilor și dacă da în ce mod? Aș preferă să am de-a face cu oameni sau cu obiecte și fapte? Îmi place să călătoresc? Cât de mult? În ce condiții? Îmi place să șofez? Prefer munca la birou sau pe teren? Prefer orele standard de lucru (9:00 – 18.00) sau programul flexibil? De ce? Există vreo limitare de natură fizică de care sufăr? Am disponibilitate pentru schimbarea domiciliului? Dacă da, unde? Cât este de importantă securitatea locului de muncă pentru mine? Ce anume doresc de la un loc de muncă? (listați în ordinea preferințelor). Ce întrebare aș simți nevoia să adaug la această listă?