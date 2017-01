Din cauza vremii ploioase, zeci de turişti au vizitat Acvariul din Constanţa

Din cauza vremii ploioase, zeci de turiști au vizitat Acvariul din Constanța

Marţi, 01 Septembrie 2009

Ploaia și vremea urâtă de ieri nu i-au făcut pe turiști să stea închiși în camerele de hotel. Din contră, oamenii au profitat că nu au putut să se bronzeze la soare și nici să facă baie în mare și au plecat la cumpărături, luând pas la pas magazinele. „De-abia am venit de două zile, nu am avut timp să umblăm prin magazine să vedem ce prețuri sunt pe aici. Acum, fiindcă tot plouă am zis să ieșim și să ne uităm, poate și cumpărăm câteva suveniruri pentru cei de-acasă” a spus Margareta Moise, din localitatea Ploiești. Totuși, cei mai mulți turiști au făcut o plimbare pe faleza Cazinoului din Constanța unde au vizitat și Acvariul. Ei au admirat fauna acvatică formată din pești exotici și autohtoni, atât de apă dulce cât și de apă sărată, precum și speciile de nevertebrate de apă dulce. De asemenea, au văzut speciile de pești din lacurile de pe coasta Mării Negre, din Delta Dunării, din Marea Neagră, din zonele tropicale și subtropicale. „M-a impresionat foarte mult colecția de sturioni care se află aici, cu toate speciile ca-re populează Marea Neagră” a declarat Tiberiu Pâslaru din București. Cei care doresc să viziteze Acvariul o pot face zilnic între orele 8,00 – 20,00. Prețul unui bilet pentru copii, elevi și studenți este de 7 lei, iar pentru un adult de 14 lei. Acvariul Constanța, amplasat la malul mării pe faleza Cazinoului, în imediata vecinătate a acestuia, este primul acvariu public din România și a fost inaugurat la 1 mai 1958.