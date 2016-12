Dieta potrivită în răceală

Ştire online publicată Marţi, 04 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ne place, nu ne place, sezonul răcelii și al gripei s-a instalat confortabil. Pentru a-i face față, specialiștii atrag atenția că dieta este esențială în această perioadă a anului. Totul, din cauză că întărirea sistemului imunitar nu constă numai în a lua un plus de Vitamina C. Cu siguranță, este necesar să mâncați multe fructe și legume care conțin multă vitamina C, dar sunt mult mai multe alimente pe care le puteți mânca pentru a vă menține în formă în lunile friguroase. Planul de mai jos a fost creat pentru a asigura alimentarea cu toți nutrienții de care organismul are nevoie pentru a întări sistemul imunitar. Sunt incluse cele mai importante grupuri nutritive – de la cei pe care toată lumea îi cunoaște, cum sunt vitaminele și mineralele, până la cei mai puțin cunoscuți, precum fenolii (găsiți în struguri). Multe dintre aceste substanțe se găsesc în sistemul natural de apărare al plantelor, astfel că atunci când consumați acele fructe, legume sau verdețuri, compușii lor vă întăresc sistemul imunitar.Dietă plăcută sistemului imunitarAFINELE sunt cele mai bune pentru întărirea sistemului imunitar. Sunt bogate în antioxidanți.BROCCOLI. Ne protejază împotriva cancerului, este bogat în antioxidanți, vitaminele C și E, acid folic și fier.MORCOVII. Bogați în caroten, cunoscut pentru beneficiile aduse sistemului imunitar.SALATA VERDE șI ALTE LEGUME VERZI. Cele cu gust astringent, precum andiva, stimulează activitatea ficatului și sunt foarte buni detoxifianți. Salata verde conține vitamine, minerale și antioxidanți.SFECLA. Bogată în minerale, are proprietăți antioxidante, anticancerigene, antiinflamatoare și detoxifiante.NUCI BRAZILIENE. Este suficient să mâncați două sau trei pe zi pentru a beneficia de vitamina E, seleniu și vitamina BGRAPEFRUIT. Are proprietăți antiseptice și antibacteriene.USTUROIUL. Usturoiul îmbunătățește activitatea sistemului cardiac, circulația sangvină, are proprietăți antibacteriene și antivirale. Reduce tensiunea arterială și luptă împotriva cancerului.COACĂZELE. Sunt cunoscute pentru prevenirea infecțiilor la nivelul tractului urinar, în special cistita, la femei. Au proprietăți antivirale.GHIMBIRUL. Stimulează sistemul imunitar și circulația.ÎNCERCAȚI SĂ MÂNCAȚI ZILNICFructe: Mere, struguri, portocale, roșii și fructe de pădure, precum mure, afine și căpșuni. Legume: Usturoi, salată verde (diverse soiuri pentru a beneficia de o gamă mai largă de nutrienți și pentru a nu vă plictisi), ardei grași verzi sau roșii, spanac și creson. Altele: Ulei de măsline, cereale integrale și pâine integrală.ÎNCERCAȚI SĂ MÂNCAȚI DE 2-3 ORI PE SĂPTĂMÂNĂFructe: Avocado, banane, afine, kiwi. Legume: Fasole încolțită, broccoli, morcovi, varză, ceapă, pătrunjel, cartofi. Altele: Pui (fără piele reduce conținutul de grăsime), ouă, pește, ulei din semințe de in, semințe de in, lapte (un studiu arată că laptele organic are un conținut mai mare de vitamina E, acizi grași omega-3 și antioxidanți decât cel convențional), ovăz, stafide, vin roșu, orez, soia, ceai, iaurt (conține bacterii benefice care vă mențin intestinele sănătoase).ÎNCERCAȚI SĂ MÂNCAȚI O DATĂ PE SĂPTĂMÂNĂFructe: Grapefruit, lămâi, lime (radeți coaja și adăugați-o în salate și la orez). Legume: Varză, conopidă, țelină, ardei chilli, praz, bame, mazăre, ciuperci, porumb, cartofi. Altele: Migdale, nuci braziliene, ciocolată, ceai verde, linte, grâu quinoa (cel mai hrănitor dintre toate grânele), fasole roșie, carne roșie, orez, semințe de floarea-soarelui, curcan, șofran, nuci.ÎNCERCAȚI SĂ MÂNCAȚI O DATĂ PE LUNĂFructe: Caise, pepene, papaya, pere, ananas. Legume: Vinete, sfeclă, dovleac, dovlecel. Altele: Ficat de pui, năut