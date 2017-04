Dieta nu dă roade? Iată cei 10 aliaţi cu care trebuie să te împrieteneşti

Dieta nu dă roade? Iată cei 10 aliați cu care trebuie să te împrietenești

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Vine primăvara și implicit vom renunța la hainele groase. Da, exact la acele haine care ne camuflau cum puteau mai bine colăceii. De aceea, dacă ne recunoaștem în scenariu, trebuie să luăm măsuri urgente. Și dacă încercările noastre nu dau rezultatele pe care le dorim, atunci e clar: avem nevoie de ajutoare… alimentare, lipsite de calorii multe, dar care să ne trezească la viață metabolismul.Așadar, castravetele conține doar 10 calorii în 100 de grame și 96% apă, fiind foarte bun pentru hidratare. În plus, conține fibre, foarte utile pentru îmbunătățirea tranzitului intestinal.Tonul (150 de calorii/ 100 de grame) este și el util. Pește gras, mai puțin gras decât somonul, are un conținut bogat de acizi grași omega 3, contribuind la prevenirea maladiilor cardio-vasculare. Este bogat în proteine complete, conține vitaminele A, B, D, dar și fier, magneziu și calciu.Locul 3, pepenele galben (48 de calorii/100 de grame), este diuretic, bogat în fibre, fiind un laxativ natural foarte eficace. Conține mult caroten (antioxidant). Bogat în apă, hidratează și împrospătează organismul.Carnea de pui (110 calorii/ 100 de grame) este săracă în grăsimi, fiind „starul” dietelor. Evită pielea și alege carnea albă (piept, nu pulpe). Puiul conține proteine bune, care permit repararea celulelor din corp.Ridichile roșii (15 calorii/ 100 de grame) conțin mult sulf, bun pentru stimularea digestiei, dar și fibre și vitamină C. Sunt excelente de ronțăit oricând oriunde, dar ai grijă dacă alegi sa pui sare pe ele să nu exagerezi. Mai bine presară peste ridichi un amestec făcut din sare, cimbru și piper.Carnea de vită (175 de calorii/ 100 de grame) este bogată în proteine și are puține calorii. Este bogată în fosfor, un oligoelement care permite repartizarea în tot corpul a energiei livrate de alimente.Piersicile (40 de calorii/ 100 de grame) sunt hidratante, conținând 87% apa. Conțin antioxidantul provitamină A și foarte multe fibre, utile pentru digestie.Dovleceii (15 calorii/ 100 de grame) sunt bogați în minerale și oligoelemente, magneziu și calciu. Conținutul mare de fibre ajută digestia.Dorada (77 de calorii/ 100 de grame) este un peste slab cu virtuți multiple, este bogat în magneziu, fier, fosfor, calciu, doradă conține și vitamina B și iod.Menta posedă proprietăți de stimulare a aparatului digestiv. După o masă copioasă, se recomandă o infuzie de mentă. Este și foarte răcoritoare.