Dieta de toamna-iarnă

Ştire online publicată Marţi, 25 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Iarna aduce noi provocări în materie de alimentație… legumele și fructele proaspete lipsesc din natură și tentațiile sunt la tot pasul în bucătăria tradițională atât de apreciată în această perioadă. Pentru că ne aflăm în perioada Postului, nutriționiștii spun că ar fi păcat să nu profităm de asta. Mai ales că în țara noastră, dietele vegetariene sau postul religios sunt alternative din ce în ce mai des încercate. Potrivit Click pentru femei, dacă vrei să îți menții greutatea, ține sub control sursele de carbohidrați, cum sunt cerealele (și produsele derivate), cartofii, orezul, fructele și pune accentul pe nuci, semințe, avocado, mazăre, linte, năut, ciuperci, rădăcinoase. Cheia este o varietate cât mai mare de ingrediente, folosite în proporții optime, astfel încât să se completeze și să furnizeze organismului nutrienții de care are nevoie.Grăsimile. O dietă bogată în grăsimi nu este atât de rea cum s-a crezut până de curând. Importante sunt sursa grăsimilor, modul de preparare și asocierea cu alte alimente. Alege grăsimi cât mai naturale, crude (măsline, avocado, semințe, nuci), nu prăjite. Chiar și grăsimea de porc poate fi acceptată, atâta timp cât provine dintr-o sursă curată. Țineți cont că în stratul de grăsime al animalelor sunt depozitate chimicale cum ar fi metale grele, antibiotice, hormoni, pesticide etc. Evita asocierea grăsimilor cu sursele de carbohidrați (cel puțin la aceeași masă): pâine, mămăligă, cartofi, orez, dulciuri și sucuri (fie ele și naturale).Alimentele conservate. În anumite cazuri sunt de preferat celor proaspete, obținute prin agricultură chimizată excesiv. Legumele și fructele congelate păstrează cel mai bine proprietățile celor proaspete și, în general, conțin mai puțini contaminanți decât cele conservate prin alte metode. Metodele tradiționale de conservare presupun și folosirea unor cantități mari de sare de bucătărie. Folosește cât mai puțină sare la restul alimentelor. Excesul de carne și organe poate declanșa criză de gută sau poate stresa inutil rinichii. Echilibrează cu legume și un consum de apă corespunzător - cel puțin doi litri pe zi. Alcoolul și băuturile răcoritoare care conțin cofeină stresează ficatul și deshidratează organismul, deci apa este cu atât mai importantă.Mănâncă în porții mici și ține cont de faptul că femeile au nevoie de mai puține calorii decât bărbații, deci și cantitatea de mâncare trebuie să fie mai mică. Porțiile mici, chiar dacă sunt mai multe pe zi, te vor ajută să ții foamea sub control și îți vor da în același timp posibilitatea să gusti dintr-o varietate mare de bunătăți. Mestecând lent mâncarea, dai timp semnalului de „sătul“ să ajungă la creier înainte să fi mâncat prea multe calorii.Nu uita de activitatea fizică: poți arde la sala sau prin activități, caloriile în exces. O ciocolată se arde în două ore de antrenament de intensitate medie-mare. Există, de asemenea, o gamă foarte largă de suplimente nutritive care ajută la reducerea poftei de mâncare, a poftei de dulciuri, la arderea accelerată a grăsimilor, la suplimentarea cu vitamine și minerale.