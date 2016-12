Dieta de toamnă: creşti imunitatea, slăbeşti şi previi cancerul

Dieta de toamnă: crești imunitatea, slăbești și previi cancerul

Ştire online publicată Vineri, 27 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dieta de toamnă este o ocazie perfectă pentru a-ți pune la punct sănătatea și silueta. Piața este supraîncărcată de fructe și legume, însă sfatul nutriționiștilor unica.ro este să consumăm aceste produse în sezonul în care apar, pentru a beneficia de toate proprietățile lor. Iată care sunt alegerile nutriționiș-tilor pentru această perioadă. Dovleacul. Sărac în calorii, dovleacul protejează organismul de răceală și întărește sistemul imunitar, are grijă de sănătatea inimii și este util în diete, deoarece oferă senzația de sațietate. Semințele de dovleac sunt o sursă bună de acid gras omega 3. Iată ce nutrienți găsim în dovleac: calciu, potasiu, seleniu, fier, mangan, inclusiv fibre și carotene, dar și vitaminele A, B1, B3, B6, C, E și acid folic. Sfecla roșie. Proaspătă și gus-toasă, sfecla roșie merită să fie trecută pe lista de cumpărături. Reprezintă o sursă excelentă de vitamina B, vitamina C, magneziu, fier, cupru, mangan, potasiu și fibre. Consumul acestei legume și al sucului de sfeclă scade tensiunea arterială, protejează inima și ficatul și are un puternic efect detoxifiant, energizant și antiinflamator. Varza albă. Ideală în dietă și în curele de detoxifiere, varza dulce constituie baza salatelor în timpul perioadei de toamnă. E bogată în vitaminele A și C, iar varza de Bruxelles are o concentrație ridicată de glucozinol, o substanță care luptă împotriva cancerului și dă acestor legume aroma lor specifică. Spanacul. E un aliment bogat în nutrienți, conține vitamina K (cu beneficii pentru sănătatea inimii, a sistemului osos, în prevenirea afecțiunilor oculare) și are efect anticancerigen. Spanacul poate fi inclus la orice masă și consumat cu ouă, pește, amestecat în salata verde etc. Perele. Dulci, aromate și zemoase, perele conțin fibre, vitamine, minerale și antioxidanți care protejează organismul. Aceste delicioase fructe susțin buna activitate a inimii, sunt laxative, nutritive, detoxificante și echilibrează nivelul colesterolului. Murele. Dulci-acrișoare, murele sunt remineralizante, antireumatice și pot să amelioreze multe afecțiuni, să prevină forme de cancer precum cel de sân, de stomac sau de colon (în principal datorită acidului clorogenic, responsabil de prevenirea formării substanțelor cancerigene în orga-nism). Murele sunt o gustare ușor de luat și le poți servi ca atare sau în salate. Nucile. Au un conținut însemnat de fosfor, potasiu, dar și magneziu, calciu, zinc, fier, selenium, acizi grași omega 3. Miezul de nucă poate fi folosit atât la prepararea prăjiturilor, cât și în salate sau supe reci pregătite în blender.Merele. Conțin vitamina C, anti-oxidanți puternici care contribuie la scăderea colesterolul lui rău și la stimularea celui bun, previn formarea pietrelor la rinichi, reduc riscul apariției astmului și a diabetului de tip 2. Diversitate, diversitate… Oricât de mult ne-ar plăcea un anumit fruct sau o legumă, e bine să introducem în alimentația noastră și altele, cu gândul că nu plăcerea gustului este cel mai important lucru, ci compoziția acestor alimente.