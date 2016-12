Dieta ce ţine tensiunea arterială sub control

Dieta ce ține tensiunea arterială sub control

Ştire online publicată Marţi, 24 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Persoanele care trăiesc în condiții de stres pentru o lungă perioadă de timp sunt mult mai vulnerabile la răceli, dar și la afecțiuni precum hipertensiune arterială și boli de inimă. Una dintre strategiile care ajută la ținerea sub control a stresului este alimentația. Potrivit prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, spe-cialist în alimentație, alături de multele cauze generatoare de stres, o alimentație dezechilibrată poate contribui la accentuarea acestei stări prin lipsă de minerale și vitamine. Hormonul… stresului, la control! Printre cele mai importante alimente care pot scădea nivelul de cortizol din organism, un hormon implicat în răspunsul la stres, care crește tensiunea arterială, se numără portocalele, avocado, spanacul și fisticul. Aceleași efecte le poate avea și consumul de cereale, alune și legume, foarte bogate în vitaminele din grupa B. Așadar, o dietă sănătoasă poate contracara impactul stresului, crescând nivelul sistemului imunitar și scăzând presiunea sângelui.Vânați stresul cu vitaminele B1Cei mai importanți adjuvanți în combaterea stresului sunt vitaminele B1, care se găsesc în cereale, alune și majoritatea legumelor, dar și vitamina C, care asigură funcționarea în limite normale a sistemului nervos. Chiar dacă influența nutriției în lupta cu stresul nu e cuantificată pe grupe de alimente, totuși, pentru a suporta mai ușor situațiile stresante, specialistul apreciază că e bine să consumăm vitamine, pe care ni le luăm din fructe și din legume. Se recomandă cel puțin 300 grame de fructe și 500 grame de legume zilnic.Portocala, fructul „antistres“Toate cercetările arată că portocala are un rol important în calmarea sistemului nervos, fiind numită fructul „antistres”. Conține acid folic, vitamina C și fibră vegetală, care ajută la schimbarea stării de spirit. Atunci când trăiți într-o stare continuă de stres e bine să consumați vitamina C, pentru a nu ajunge la depresie. Studiile arată că atunci când participați la evenimente stresante, pre-siunea arterială și cortizolul revin la normal mai repede dacă luați 60 miligrame de vitamina C.Avocado scade presiunea arterialăO jumătate de avocado pe zi ajută presiunea arterială să revină la normal. Acest lucru este posibil din cauză că fructul este o sursă foarte bună de antioxidanți, care antrenează sistemul imunitar și alimentează creierul cu grăsimi vegetale. O mână de fistic pe zi scade presiunea arterială. Fisticul e bun în combaterea de-presiilor, datorită proteinei pe care o conține. Se digeră ușor și are grăsimi sănătoase, dar nu trebuie prăjit prea mult sau sărat.Spanacul ajută, de asemenea, organis-mul să facă față stresului fiind foarte bogat în magneziu. O cantitate prea mică de magneziu în corp poate provoca dureri de cap și oboseală. Magneziul este denumit și mineralul antistres și îl mai putem găsi și în smochine, migdale, nuci sau semințe. Evitați spanacul la conservă, pentru că e sărac în fibre, vitamine și antioxidanți împotriva stresului. Foarte bune sunt salatele din spanac proaspăt.Așadar, printr-o nutriție care să țină seama de recomandările de mai sus, veți reuși să țineți tensiunea arterială sub control, dar să și puneți stresul pe fugă. Și nu uitați, pe lângă dietă, și mișcarea ajută la prevenirea stresului. Cele mai eficiente exerciții în lupta cu stresul sunt mersul pe jos în pas alert, urcatul și coborâtul scărilor, grădinăritul, înotul și mersul pe bicicletă.