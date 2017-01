Diablo 3 primeşte expansion pack: Reaper of Souls

Diablo 3 primește expansion pack: Reaper of Souls

Blizzard Entertainment a anunțat la Gamescom 2013 Reaper of Souls, primul expansion pack pentru Diablo III. Reaper of Souls marchează revenirea lui Malthael, fostul Arhanghel al Înțelepciunii, decăzut și transformat în Îngerul Morții. Acesta reușește să-i sustragă Black Soulstone-ul lui Tyrael, însușindu-și astfel sufletul malefic al lui Diablo.Pe lângă noua poveste, Diablo III: Reaper of Souls adaugă jocului un nou act, cel de-al cincilea, și o nouă clasă de personaje: The Crusader. În plus, limita de nivel va fi urcată de la 60 la 70, vor fi adăugate arme și armuri noi, skilluri suplimentare și rune noi pentru cele deja existente, două moduri de joc noi (Loot Runs și Nephalem Trials) și monștri noi.Diablo III: Reaper of Souls va fi lansat în 2014. Diablo III a fost lansat pe PC pe 15 mai 2012, jocul urmând să-și facă apariția pe 3 septembrie 2013 pentru Xbox 360 și PlayStation 3 și în 2014 pentru PlayStation 4.