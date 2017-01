Dezvăluri teribile despre bărbatul care a ținut captive trei femei timp de un deceniu

Vineri, 10 Mai 2013

Principalul suspect în cazul celor trei femei din Cleveland răpite, sechestrate și violate timp de 10 ani, se descria drept un "prădător sexual" care are nevoie de ajutor, relatează AFP. Potrivit unui jurnalist de la televiziunea locală WOIO, anchetatorii au găsit în casa din Cleveland, Ohio, un bilet datând din anul 2004, scrie evz.ro. "Sunt un prădător sexual. Am nevoie de ajutor. Ele se află aici împotriva voinței lor, pentru că au comis greșeala de a urca în mașina unui străin. Nu știu de ce mai caut alta, am deja două", ar fi scris Ariel Castro.Jurnalistul Scott Taylor susține, pe contul său de Twitter, că agresorul ar fi vrut să se sinucidă și să le dea toate economiile victimelor sale. Un procuror american a afirmat ieri că Ariel Castro a comis o crimă prin întreruperile de sarcină și a avertizat că ar putea cere pedeapsa cu moartea.