DEZVĂLUIRI INCENDIARE despre aducerea lui Omar Hayssam în țară, făcute de un ziar sirian

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Publicația siriană online ,,All Four Siria" face dezvăluri explozive despre operațiunea de aducere în țară a lui Omar Hayssam. Jurnaliștii sirieni scriu că teroristul numărul unu al României a fost adus acasă din capitala Libanului, Beirut, ca urmare a unui troc făcut între Bashar al Assad și autoritățile de la București. Potrivit aceleiași surse, în operațiune a fost implicată și organizația teroristă Hezbollah.Aducerea lui Omar Hayssam în țară a avut legătură cu afacerile miliardarului sirian Rami Makhlouf, în România, scrie publicația online All4Siria, informează Realitatea TV.,,Omul de afaceri Rami Makhlouf are invesții mari în România prin socrul său care este ambasadorul Siriei în Romania, Walid Othman și care spală bani prin fratele său și copiii săi care au investiții în imobiliare.", scrie all for siria.infoAceeași jurnaliști mai scriu că afacerile lui Rami Makhlouf se derulează prin intermediul socrului său, Walid Osman, ambasadorul Siriei la București.,,Pentru ca Omar Hayssam să fie predat, Guvernul României s-a angajat să se opună deciziei ca familia lui Othman să fie considerată rețea interlopă. Autoritățile din România au accepat și au trimis un avion în Beirut, iar Bashar al-Assad l-a trimis pe generalul Khalil Ghassa pentru a-l răpi pe Hayssam și pentru a-l trimite în Liban și a-l aduce la aeroportul din Beirut, în colaborare cu Hezbollah și securitatea libaneză", mai scrie publicația siriană, citează realitatea.net.