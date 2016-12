Dezvăluiri din industria videochat. Face 1.000 de dolari în cinci zile

Ştire online publicată Luni, 09 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Faimosul site de tehnologie american Gizmodo a realizat un reportaj despre industria globală de videochat, în cadrul căruia prezintă poveștile mai multor femei care își câștigă existența dezbrăcându-se în fața webcam-urilor. Printre ele se numără și Ana, o româncă ce câștigă 1.000 dolari lucrând doar cinci zile pe lună. Potrivit reporterilor Gizmodo, Ana întruchipează toate stereotipurile pe care un american le-ar putea avea despre o tânără din România. „La 24 de ani, este isteață - chiar șireată -, flirtează într-un mod care te face să vrei să-ți verifici buzunarul de la spate și are o frumusețe izbitoare de tip slavic”.Vorbește impecabil engleza și are o personalitate dezarmantă, scriu reporterii americani, care precizează că românca a acceptat să le expună povestea ei de viață contra unei sume de bani.Ana își omoară timpul liber în apartamentul ei din București, jucându-se cu cele câteva pisici pe care le deține, butonând la jocul Diablo 3 și încercând să creeze ea însăși un joc pentru iPhone și iPad. Iar timp liber are berechet, în condițiile în care în cele cinci zile care le lucrează în mod normal pe lună câștigă 1.000 de dolari. Strategia ei financiară e simplă. Încearcă să se descurce cu 1.000 de dolari pe lună, iar în cazurile în care are nevoie de mai mulți bani, lucrează mai mult de cinci zile.Lucrurile nu au fost însă numai lapte și miere de la început, povestește Ana, care și-a început cariera de model videochat cu șase ani în urmă. Venită din mediul rural la București pentru a studia Psihologia, Ana a început să se autosatisfacă în fața webcam-ului la sugestia unui prieten, având nevoie de bani.A trecut ulterior prin mai multe studiouri de videochat, unde s-a confruntat cu avan-surile agresive ale patronilor și, ocazional, cu gelozia nevestelor acestora. Ana povestește că unele angajate ajung chiar să fie violate de patroni. „Tipii care au afacerile astea nu respectă fetele care fac videochat, din cauza meseriei pe care o au”.După ce a acumulat suficientă experiență în industria de videochat, Ana a început să lucreze pe cont propriu, de acasă. Nu depinde de nimeni și nu trebuie să împartă profitul.