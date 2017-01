Deţinuţii viitorului vor fi duşi în al nouălea cer

Deținuții viitorului vor fi duși în al nouălea cer

Marţi, 23 Martie 2010

Competiția anuală a arhitecților de zgârie-nori, organizată de eVolo, a avut un câștigător extrem de improbabil. N-a fost vorba de un nou turn de 1.000 de metri, nici de un oraș piramidal, care plutește pe ocean. Nu, imaginația designerilor s-a adaptat perfect la nevoile societății curente, dând naștere unei închisori suspendate, în care distanța față de sol este cel mai bun gardian al prizonierilor. În acest an, competiția a adunat peste 430 de proiecte, din 42 de țări. Câștigătoare a ieșit echipa de Malaezia, care a prezent Închisoarea Verticală. Ei și-au motivat alegerea prin mai multe studii, care arată că cele mai multe infracțiuni post-detenție au drept cauză lipsa de reabilitare din închisorile actuale. Este și ideea de la care pornește filmul „Un Profet”, câștigător al marelui premiu de la festivalul de film Cannes 2010 - o detenție de șase ani transformă un tânăr firav și neputincios într-un adevărat cap mafiot, eliberându-l mai apoi în brațele călduroase ale unei societăți nepregătite. Motto-ul închisorii este re-socializarea. În fapt, arhitecții au imaginat un oraș plutitor, înconjurat de câmpuri agricole, fabrici și centre de reciclare, în care deținuții ar putea lucra, contribuind astfel la bunăstarea orașului de la sol. Astfel, susțin ei, prizonierii vor menține o legătura cu societatea la care ar vrea să se întoarcă, într-o bună zi. Transportul s-ar face cu diverse lifturi, separate pentru prizonieri și personalul închisorii. Ba mai mult, celule vor fi modulare, putând fi mărite și micșorate în funcție de comportamentul prizonierului. De asemenea, fiecare celulă are mai multe deschideri, pe toate laturile, prin care nefericitul „locatar” poate admira lumea de dedesubt, fapt care l-ar putea inspira să treacă pe drumul cel bun. Desigur, ar putea să îl enerveze la culme și să îl determină să sară, folosind cearșaful drept parașută. Rămâne de văzut. Ah, și am uitat cea mai interesantă parte. Închisoarea va fi construită de roboți.