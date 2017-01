Destinaţiile hipioţilor

Destinațiile hipioților

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Până să fie invadată, inclusiv plaja, de construcții ridicate pentru a produce în două luni de vară cât pentru un an, 2 Mai și Vama Veche erau destinațiile predilecte ale adepților hippie. Cu stiluri de viață libertine și alternative, care îmbrățișează și promovează pacea, dragostea și activitățile în natură, hipioții au avut o influență profundă asupra culturii occidentale de astăzi. Colegii de la descopera.ro ne invită să aruncăm o privire asupra câtorva locuri unde spiritul hipiot încă dictează mersul lucrurilor. r Ibiza (Spania) este o destinație celebră în rândul tuturor europenilor și chiar la nivel mondial, însă ceea ce puțini știu despre această insulă este că reprezintă epicentrul fenomenului hipiot în Europa. Benirras, undeva în nordul insulei, se păstrează un loc de întâlnire pentru cei cu suflet liber și fără prejudecați, iar bătutul în tobe și muzica de la apus, în special duminica și pe lună plină, continuă, mulțu-mită bătrânilor hipioți care mai trăiesc încă în această regiune. r Copenhaga nu este doar frumoasa capitală cu aer scandinav a Danemarcei, ci și orașul între ale cărui districte este com-plet dedicat fenomenului hippie. Îndrăgit de cetățeni pentru fermecătoarea sa detașare, districtul Christiania se întâmplă să fie și un punct fierbinte de unde se pot cumpăra, la „drumul mare”, joint-uri, hașiș și prăjituri cu marijuana, de la standuri viu colorate, aflate în grija unor comercianți de naționalități multiple. Prețurile variază între 5 și 15 dolari pentru un joint, sistemul întrebuințat fiind cel al codului culorilor, pentru a indica valoarea și calitatea mărfii. r Goa, India. Un adevărat refugiu hipiot, mica enclavă portugheză din sud-vestul Indiei a fost descoperită de boemii cu haine viu colorate în anii ’60 și și-a menținut de atunci un influx stabil de vizitatori. Goa mai este, încă, unul dintre acele puține locuri unde vechii hippioți se adună laolaltă, fac băi de soare și se amestecă într-un amalgam de culturi, rase și naționalități. Este, de asemenea, locul nașterii stilului muzical Goa trance, iar plajele Anjuna și Vagator sunt adesea martore ale activităților artistice și libertine ale hipioților. O vizită în acest loc arată că adevărații oameni hippie nu mor. r Panajachel (Guatemala) este un oraș hippiot, cu o mulțime de copii din flori și plin de oameni având naționalități variate și aspect Rasta. Numărul de copii, cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani este copleșitor și mai toți abordează turiștii oferindu-le diferite produse contra unor sume modice de bani. Panajachel ofera comert stradal placut, multe tipuri de alimente aliniate diferitelor tendinte culturale, internet de mare viteza si locatii wifi, precum si camere confortabile la toate preturile. r Chefchaouen (Maroc) este un oraș frumos colorat în nuanțe de albastru și având ca peisaj de fundal magnificii Munți Rif, Chef-chaouen poate fi eclipsat de mai ilustrele Marrakech și Tanger, dar și-a dezvoltat o reputație proprie de paradis al artizanilor. Ar trebui știut că Chefchaouen este un loc unde comercianții, mai ales cei de marijuana, sunt disperați să ia bani de la turiști. De multe ori pot fi foarte insistenți și chiar invazivi. r Insula canadiană Vancouver este impregnată de o profundă nostalgie pentru anii ’60, un întreg district aflat sub jurisdicția sa, Kitsilano, fiind dedicat culturii spiri-tului liber și servind drept cămin pentru bătrânii hippioți cu părul lung și umerii acoperiți de poncho-uri. Cumva legat tot de curentul hippie, Vancouver este și locul de naștere al organizației ecologiste Greenpeace. Practic, ONG-ul cu sedii în peste 40 de țări s-a născut din mișcările de pace și din protestele anti-nucleare ale hippioților din Vancouver și Columbia Britanică, din anii ’70. r Ultima oprire pe traseul destinațiilor hippie, Kathmandu, capitala Nepalului, a fost și este visul de pe urmă al călătorului... extenuat. Hipioții au luat cu asalt acest regat magic, venind din toată lumea, atrași de călătoria fără seamăn până aici - orașul este situat la altitudinea de 1.300 de metri - și de costurile relativ reduse ale traiului prin aceste locuri. Hașișul poate fi descoperit în cantități copioase în Kathmandu, iar compania de excepție a Munților Himalaya are o măreție ce nu poate fi întrecută decât de însăși prezența zeilor. Kathmandu este raiul pe pământ pentru călătorii hipioți, poate chiar numărul unu pe lista destinațiilor hipiote ale lumii. http://travel.descopera.ro/