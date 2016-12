Destinaţii de vis Champs-Elysées, cea mai scumpă arteră comercială din Europa

Destinații de vis Champs-Elysées, cea mai scumpă arteră comercială din Europa

O vacanță de lux trebuie să includă o plimbare pe faimosul bulevard francez Champs-Elysées. Mai nou, acesta a fost numit cea mai scumpă arteră comercială din Europa. Bulevardul Champs-Elysées din Paris a redevenit, în 2011, cea mai scumpă arteră comercială din Europa, devansând New Bond Street din Londra, în timp ce, la nivel mondial, și-a păstrat poziția a cincea, după Fifth Avenue din New York, Causeway Bay din Hong Kong, Ginza din Tokyo și Pitt Street Mall din Sydney, arată un studiu anual realizat de firma de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield. Din călătoria din Franța, iubitorii de cumpărături se pot întoarce în țară cu articole aparținând celor mai renumite firme.