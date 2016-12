Despre SEX fără perdea | «Este adevărat că după ce faci sex îți cresc sânii?»

"Mă numesc Mari și, de patru luni, am un prieten. Încă nu am întreținut relații sexuale, deoarece mi-e teamă să nu iau proporții, mai ales că am deja 57 de kilograme la 1,65 m. A doua problemă ar fi reacția mamei când va afla. Se spune că odată cu începerea vieții sexuale se modifică mărimea bustului. E adevărat? Aș dori să știu prin ce alte metode aș putea să am sâni mai mari. Mulțumesc."Răspuns: Dragă Mari, hai să luăm pe rând problemele pe care le men­ționezi. Nu am auzit până acum de vreo femeie care să se fi în­gră­șat după ce și-a în­ceput viața se­xu­ală. Da­­­că nu dai iama în mâncare în același timp, nu văd cum ți s-ar putea modifica greutatea corporală prin simplul fapt că faci dragoste. Nici de mărirea sâ­nilor ca o cauză a contactului sexual nu am auzit. Este, probabil, o legendă care circulă printre a­­do­les­cenți, cum e și cea conform căreia ți-ar creș­te sânii dacă mă­nânci mă­rar. Hai să fim serioase, astfel de lucruri nu se în­tâmplă!În ce privește reacția mamei tale, poate că e îndreptățită, dacă ești minoră. Oricum, eu cred că nu ești pregătită pentru acest pas, ai prea multe temeri. Am sen­zația că te presează iubitul, iar tu nu ești con­vinsă că vrei asta cu ade­vărat. Sfatul meu este să mai aștepți și să-ți începi viața sexuală când vei simți și vei dori tu să faci asta, fără presiuni și insistențe din partea prietenului tău.