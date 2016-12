Deshidratarea, periculoasă pentru bebeluşi

Deshidratarea, periculoasă pentru bebeluși

Copiii se deshidratează foarte repede vara, mai ales dacă stau în aer liber, în parcuri sau pe plajă. De aceea, părinții și bunicii trebuie să fie atenți, să observe încă de la primele semne dacă micuțul este în pericol din cauza lipsei de apă.Medicii vă sfătuiesc, în primul rând, să-i obișnuiți pe copii să bea apa înainte și în timpul unei acti-vități fizice îndelungate, precum o partidă de fotbal, o plimbare cu bicicleta sau chiar și în timp ce se joacă în nisip, în spatele blocului. Procentul de apă din organismul unui copil este redus, dar cu toate acestea senzația de sete se poate instala destul de târziu, chiar și după ce corpul începe să resimtă efectele deshidratării. De aceea este indicat să-l deprindeți pe cel mic să spună când îi este sete sau dacă începe să se simtă rău. Nu tratați cu lejeritate efectele pe care le are deshidratarea asupra organismului unui copil, căci pot să apară probleme serioase de sănătate.Semne care trebuie să-i alarmeze pe părințiBebelușii și copiii mici se deshidratează mai repede decât adulți. Iar simptomele sunt lesne de observat, dacă părinții sunt atenți chiar și la cele mai mici detalii. Printre semnele care indică prezența deshidratării enumerăm: au trecut mai mult de șase ore și copilul nu a udat scutecul sau urina este mai închisă la culoare decât de obicei și miroase mai tare; are febră, transpiră intens, are diaree și vărsături; buzele îi sunt crăpate, gura uscată și plânge fără lacrimi. Mai mult, mâinile și picioarele îi sunt reci, este somnoros și pare amețit.Mergeți la medic!Deshidratarea poate fi minimă, deci ușor de corectat, în cazul în care copilul a pierdut sub 5% din greutatea corporală. Dar poate să se ajungă la forme severe, când copilul pierde peste 10% din greutatea corporală, iar în aceste cazuri îi este amenințată și viața. Primul lucru, când observați semnele de deshidratare, asigurați-vă că se află într-un loc umbrit, răcoros, că bea apă, după care solicitați sprijinul unui medic. Iar cea mai indicată este o vizită la Urgență, căci este posibil ca cel mic să aibă nevoie să-i fie admi-nistrate, intravenos, lichide, pentru a se rehidrata.Sindromul de deshidratare poate să apară și din cauza unei afecțiuni digestive, în special din cauza gastroenterocolitei. Iar această afecțiune este considerată o urgență pediatrică, căci prin vărsături și diaree se pierd foarte multe lichide. Tratamentul este medicamentos și însoțit și de o dietă pe bază de morcov, orez, banană etc.Apă, nu sucuri!Unii părinți sunt tentați să le dea copiilor până în trei ani să bea sucuri, în ideea că este „ceva bun”. Din contră, atrag atenția medicii, nu este bine pentru organism. Copilașii trebuie să bea multe lichide, mai ales în zilele călduroase, dar este vorba de apă și ceaiuri, nu de sucuri carbogazoase.