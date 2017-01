Deshidratarea, cea mai gravă complicaţie provocată de diaree

La copiii mici

Deshidratarea, cea mai gravă complicație provocată de diaree

Este prost dispu și are scaun moale și des. Este clar: pe bebe îl doare burtica. Mai rău este că, netratat, starea lui se poate agrava foarte rapid și se poate deshidrata, uneori fiind necesară chiar spitalizarea. Diareea la copiii mici poate fi cauzată de o schimbare în alimentație, sau în alimentația mamei în cazul alăptării. De asemenea, diareea apare în urma unei infecții, a unor antibiotice, sau în cazul unor boli. Una dintre cauzele po-sibile este chiar și apariția dinților. În fiecare an, peste 1 miliard de copii au diaree. În 990 de milioane de cazuri, diareea se rezolvă de la sine, în câteva zile sau săptămâni. Din păcate, însă, mai mult de 3 milioane de copii mor anual în întreaga lume din cauza diareii. Potrivit medicului pediatru, diareea este o boală de sezon, fiind mai frecventă în sezonul cald. „Este o boală care impune măsuri de urgență la copii pentru că ea poate să evolueze foarte rapid și cu tablouri clinice din cele mai diferite”, declară dr. Rodica Stoica. Principala grijă în cazul diareii este posibilitatea deshidratării, adică pierderea lichidului din corpul uman. De aceea, tratamentul diareii are ca țintă principală prevenirea deshidratării. Cele mai multe cazuri de diaree pot fi tratate cu ușurință acasă și fără a se folosi metode speciale. Lichide, câte puțin și des „Prima măsură pe care trebuie să o ia mămicile este aceea de a hidrata cât mai bine copilul. Asta înseamnă să îi dea să bea lichide, ceaiul de mentă este binevenit, însă fără să-l forțeze să bea cantități mari deodată. Cel mai bine este să bea câte puțin și des. Dacă bea mult pot apărea și vărsăturile, ceea ce face să se instaleze și mai repede deshidratarea. De asemenea, dacă diareea persistă, cel mai bine ar fi să se prezinte la medicul pediatru, pentru a se evita complicațiile”, explică specialistul. Dacă bebe este încă hrănit de la sân, nu opriți alăptatul! Deși alăptatul în sine poate fi chiar cauza diareii, continuarea alăptatului va ajuta la vindecarea ei și, de asemenea, va preveni deshidratarea. În cazul în care bebelușul dă semne de sete chiar și după terminarea ședinței de alăptare, îi puteți administra soluții orale pentru hidratare. Dacă puștiulică este suficient de mare pentru a mânca alimente solide, atunci puteți folosi pe perioada diareii morcovi, cartofi, orez, cereale, banane sau chiar pastă de mere. Toate acestea vor combate diareea. De evitat sunt fructele ca piersici, pere, caise și prune. Netratată corect, diareea va recidiva „Important este să nu așteptăm 4-5 zile ca să se oprească diareea. Trebuie neapărat consultat medicul. Numai el poate să-și dea seama de natura diareii și ce germeni sunt responsabili de apariția ei. Netra-tându-l corespunzător, chiar dacă pe moment copilul se vindecă, el rămâne purtător de bacil dizenteric sau alți germeni și, din când în când, pot apărea noi episoade de diaree, chiar în cazul unor alimente care în mod normal nu ar trebui să provoace astfel de reacții”, mai precizează dr. Rodica Stoica.