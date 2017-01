Deputatul Aledin Amet

Ştire online publicată Vineri, 20 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

În urma articolului publicat, la data de 14 iulie, în ziarul „Cuget Liber", privitor la deplasările parlamentarilor con-stănțeni în străinătate, deputatul Uniunii Democrate a Tătarilor Turco Musulmani din România, Aledin Amet, a dorit să aducă unele precizări. „Este adevărat că m-am deplasat, în perioada res-pectivă, în Turcia și în Kazahstan, pentru a participa la câteva manifestări cu caracter oficial. Astfel, în luna octombrie, anul 2005, am fost membru în delegația condusă de Președintele României, Traian Băsescu, delegație care a întreprins o vizită de stat în Turcia. Invitația a venit din partea instituției prezidențiale, Parlamentul Româ-niei aprobând deplasarea. În perioada 1-3 februarie 2006, așa cum cu siguranță cunoașteți, am fost membru în delegația condusă de prim-ministrul României, Călin Popescu Tăriceanu, delegație care a întreprins, la nivel oficial, o vizită în Turcia. Și în acest caz, Parlamentul a aprobat invitația venită din partea Guvernului României. Cheltuielile celorlalte două deplasări în Turcia, participarea la turneul de fotbal al parlamentarilor din țările balcanice,respectiv participarea la o acțiune din zona de învățământului, au fost suportate de statul turc, reprezentanții României beneficiind de diurnă. Deplasarea în Kazahstan, în cursul lunii decembrie, anul 2005, a avut ca scop participarea, în calitate de observator, la alegerile prezidențiale din această țară, conducerea Camerei Depu-taților desemnându-mă să reprezint România. Toate aceste vizite au fost, la timpul respectiv, popularizate. Ceea ce doresc să evidențiez este faptul că sunt un susținător al dezvoltării relațiilor politice și economice dintre România și țările turcice", a declarat Aledin Amet. Îi așteptăm și pe ceilalți parlamentari constănțeni să ne povestească ce au făcut în deplasările peste graniță, efectuate, bineînțeles, în interes de serviciu.