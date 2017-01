Democraţii îl vor pe Zanfir Iorguş în Parlament sau „chiar mai sus”

Dacă vor găsi un alt candidat pentru Mangalia

Democrații îl vor pe Zanfir Iorguș în Parlament sau „chiar mai sus”

Democrații se laudă că au la Mangalia o susținere electorală de peste 40 de procente, în timp ce actualul edil de la PD, Zanfir Iorguș, ar strânge 63% din voturi, potrivit unor sondaje de opinie. Numai că edilul nu ar prea mai vrea să candideze pentru încă un mandat. Aflat de 11 ani în fruntea orașului, Iorguș spune că această funcție a devenit rutină pentru el și că ar vrea să lase loc „entuziasmului și tinereții". „Am mari rezerve în a mai candida pentru un mandat de primar. În proporție de 95% nu mai vreau. Cred că entuziasmul și tinerețea unui nou primar ar fi mai benefice decât rutina mea. E nevoie de ceva nou", susține actualul edil. Vestea a ajuns și la urechile liderilor democrați de la județ, care au început să caute alternative. „Este foarte obiectivă poziția sa. El și-a exprimat un punct de vedere care poate să reprezinte un principiu de viață pentru un om care are trei mandate la conducerea unui oraș", a declarat Stelian Duțu, președintele organizației județene a PD. Mai mult, democrații spun că vor face noi studii, iar dacă forța partidului se menține la Mangalia, atunci se va pune problema desemnării unui nou candidat. „La forța pe care o are PD în Mangalia și notorietatea pe care o are primarul democrat Zanfir Iorguș, acum este momentul să lansăm în politică un băiat tânăr. Trebuie să îl identificăm și să îl ajutăm cu toți. Dacă viitoarele cercetări sociologice vor confirma și în următoarele luni tendința și forța PD de la Mangalia, vom avea șansa să ne impunem la funcția de primar un alt coleg de-al nostru, mult mai tânăr", a precizat Duțu. De asemenea, liderul democrat a ținut să sublinieze că Zanfir Iorguș nu va ieși din viața politică a partidului, ci din contră. Va ajunge în Parlament sau chiar mai sus. „Cu siguranță, pentru Zanfir Iorguș se va crea un culoar ferm pentru o candidatură la Parlament sau chiar mai sus. Îi sunt deschise toate perspectivele. Dar nu am discutat nimic, încă, în acest sens", a declarat președintele PD Constanța.