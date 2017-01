Dell se luptă cu emisiile de CO2

Dell a devenit primul mare producător de echipamente IT care își asumă responsabilitatea de a neutraliza emisiile de CO2 la nivelul operațiunilor sale din întreaga lume. Această inițiativă extinde politica Dell pentru protecția mediului și contribuie la consolidarea demersurilor ecologice ale companiei. „Lumea afacerilor se confruntă mai mult ca oricând cu nevoia acută de a pune bazele unei comunități globale dedicate protecției mediului", a declarat Michael Dell, președinte și CEO Dell în cadrul forumului politic organizat săptămâna trecută de către Center for Strategic and International Studies.