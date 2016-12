Dell a lansat în România primul său tablet PC

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Dell a lansat în România gadget-ul Streak, primul său tablet PC, un terminal cu ecran de 5 inci, cameră foto de 5 MP și sistem de operare Android, informează Hotnews.ro. Tableta costă 2.699 lei la eMag și dispune de conectivitate 3G, GPS încorporat, suportând carduri de memorie de până la 32 GB. „Streak nu are cum să înlocuiască un PC, nu e un sistem definit, ci unul general. Poți crea conținut și poți face multe alte lucruri”, a spus Valentin Nicolae, Consumer manager al Dell pentru zona EMEA. Nicolae a adăugat că un lucru important este faptul că Streak are capabilități multitasking. Dell Streak are ecran multi-touch de 5 inci, mult mai mic decât alte tablete anunțate, care dispun de display de peste 9 inci. Terminalul dispune de procesor Qualcomm Snapdragon de 1 GHz, pe spate are o cameră de 5 MP, iar pe partea din față are o cameră VGA pentru video-telefonie. Streak are capabilități WiFi și 3G și dispune de un slot de card Micro SD care acceptă un card de maxim 32 GB. Tableta folosește sistemul de operare Android al Google și dispune și de navigație prin ghidare „pas cu pas”. Streak are 15 cm lungime, 7,8 cm lățime și 1 cm grosime, greutatea fiind de 220 g.