Delirium tremens

Ştire online publicată Joi, 11 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Profeti din toate colturile lumii ne-au amenintat cu razboaie crunte, catastrofe de proportii biblice si chiar cu venirea Anticristului. Niciunul dintre avertimente nu a a fost in stare sa anticipeze aparitia celor de la Mansory si, cu atat mai mult, a programului lor dedicat SUV-urilor BMW. Credeam cu totii ca dupa ce elvetienii si-au pus amprenta pe X5 M, nimic nu ne va putea speria mai tare, dar iata ca tocmai cand ne pregateam sa ne reluam cursul banal al vietii, Mansory se pregateste sa dea drumul pe strazi unui nou monstru. De data aceasta, cel ales pentru a definitiva opera tunerului este X6 M, iar misiunea lui vizeaza intreaga umanitate si pare foarte clara: Ia-le privirea si apoi ucide-i! Pentru ca X6 M sa arate in sfarsit ca un adevarat OZN, exteriorul a primit tone de carbon, sub forma capotei si a eleronului, iar noile guri de aerisire par desprinse direct de pe fuselajul avioanelor de vanatoare. articol complet »