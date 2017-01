Degringoladă pe litoral

Litoralul românesc, prezentat în oferta turistică ca o virgină frumoasă, curată, liniștită, arată, în realitate, ca o babă hâtră, care, de dimineața până seara, își arată dinții hidoși. Ne aflăm în plin sezon estival și este suficientă o plimbare la pas pe majoritatea plajelor litorale pentru a te convinge de acest lucru. Se spune că omul sfințește locul. Și plaja, am adăuga noi. Cine-i gospodar nu ascunde gunoiul sub preș. Cine vrea să facă o afacere cu plaja și se respectă oferă turistului o plajă curată, pe care s-au montat coșuri de gunoi compartimentate, agrement nautic, panouri de informare turistică. Alții au în vedere doar câștigul de-o vară.