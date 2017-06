Decor exotic: lavanda la ghiveci

Ştire online publicată Marţi, 16 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Există însă motive și pentru creșterea lavandei în ghiveci. Are un aspect plăcut, cu florile sale violet delicate și, dincolo de mirosul frumos și liniștitor pe care îl poate împrăștia în casă, are și proprietatea de a alunga țânțarii, muștele, moliile și purecii. Casepractice.ro ne spune cum trebuie să o îngrijiți dacă o cultivați în interior.Este important ca vasul în care țineți lavanda să aibă o deschidere largă care să permită butașilor să se dezvolte în voie. Lavanda ca plantă adultă are nevoie de un ghiveci cu un diametru de circa 45 de centimetri. Având în vedere că lavanda are o rădăcină pivotantă, ghiveciul trebuie să fie suficient de adânc încât să-i permită rădăcinii să se dezvolte corespunzător. Înălțimea ghiveciului trebuie să fie de minim 40 cm.Pământul ales pentru ghiveciul de lavandă trebuie să fie uscat și bogat în calcar, specific zonelor secetoase colinare-muntoase. Plantele de lavandă suportă greu sau mor în solurile foarte nisipoase, grele și umede. Pentru a asigura un bun drenaj, pământul din ghiveci poate fi amestecat cu pietriș fin, iar pe fundul ghiveciului se așează 1-2 cm de pietriș. Trebuie să fie un sol alcalin, cu un ph de 7-8. Pentru a obține ph-ul potrivit, puteți amestecă pământul din ghiveci cu niște coji de ouă pisate.Locul perfect pentru lavanda în ghiveci este locul cel mai însorit. Tufa de lavandă în ghiveci se simte bine în locuri ferite de curenți permanenți, deci este perfectă pe terase și balcoane, lângă zidurile casei și pe lângă garduri. Lavanda în ghiveci înflorește mai devreme decât cea din câmp, tocmai datorită micro-climatului specific de care beneficiază.Lavanda adoră seceta, așa că nu o udați prea des, ci de maxim 2-3 ori pe săptămână. Se recomandă golirea apei din farfuria de sub ghiveci la maxim 30 minute de la udare, chiar și pe perioadă verii.