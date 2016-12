Interviu în exclusivitate pentru „Cuget Liber“

De vorbă cu „Doamna Bonux“ despre căsnicie

Marți, 22 februarie, Magda Catone (52 ani) a urcat pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța în rolul asistentei unui compozitor plictisit de consoarta sa după „numai“ opt ani de căsnicie, în spectacolul „Schimb de soții“. Dintr-un rol oarecum secundar, prin simpatice graseieri și vocalize de mezzosoprană, Magda a reușit să-l transforme într-un rol memorabil, plin de haz. Anul acesta, actrița va împlini 28 de ani de căsnicie alături de actorul Șerban Ionescu (60 ani), dar nu fără peripeții intens mediatizate. Acuzată că l-ar fi înșelat chiar de ziua ei, dansând excesiv cu un personaj masculin, Magda ne povestea marți, înainte de spectacol, că respectivul, împreună cu soția sunt prietenii lor de familie și că tocmai ce inauguraseră restaurantul cu pricina. „Dar cum și reclama negativă tot publicitate se numește, ei s-au distrat copios pe marginea celor scrise de ziarele de scandal!“. Și pentru că tam-tam-ul legat de divorțul celor doi actori a ajuns într-un punct mort luna trecută, când au declarat că se împacă, i-am propus „Doamnei Bonux“ să ne vorbească despre puterea de a trece și peste această cumpănă. - Familia este cel mai stabil lucru de pe planetă. Dezacordurile care pot apărea în cadrul acestei instituții sunt inevitabile. Felul în care admi-nistrezi sau depășești pragurile, capcanele sau crizele dau nota măiestriei cu care poți să supraviețuiești și să dovedești cu adevărat că instituția căsniciei este cea mai valoroasă. Nimic și nimeni nu poate să-ți dea siguranța, dar și răsplata a ceea ce faci toată viața. Vrei să aduni, atât materialicește, cât și spiritualicește, dar îți dai seama, la un moment dat, că nu au valoare decât chestiile care se petrec cu consecvență în același loc. Altfel lucrurile se risipesc. Nu avem puterea să construim în mai multe direcții, nu suntem atât de puter-nici, atât de bine dotați. Dumnezeu ne-a lăsat să avem o pereche. Tot ce se întâmplă peste chestia asta este sub semnul greșelii, sub semnul dezacordului. - Un compromis în căsnicie atrage după sine și altele? - În niciun caz. Nici pe departe. Compromisul nu e ceva rău. Nu în sensul de a fi mințit mă refer. Minciuna este una, compromisul este altceva. Compromisul e să cazi de acord și să stabilești anumite coordonate în momentul dezacor-dului și să refaci ceva ce ai destrămat. Compromisul înseamnă să-ți reacorzi unda cu care ai comunicat până într-un moment. - Prin vizorul celor trăite, ce recomandați cuplurilor după zeci de ani de căsnicie? - Eu mă apropii de împlinirea a 30 de ani de căsnicie și consider că e voia lui Dumnezeu cum vrea să-ți lase acest bagaj. Important este să comunici în permanență cu parte-nerul. Totul se reglează numai prin discuții, numai prin prezență permanentă și prin iubire. Așa cum zice Apostolul Pavel în epistola către Corinteni, capitolul 13: „Dragostea nu cade niciodată”. Și sigur se referă la iubirea adevărată, nu amorul sau senzualitatea. Numai această dragoste poate să împlinească ani de căsnicie rodnică și care trebuie încununată de această frumusețe, cum am eu norocul, a copiilor. Frumusețe pe care ți-o dă sub o expresie vie. O colegă de-a mea, Sanda Toma, la împlinirea a 20 de ani de teatru, adică în urmă cu vreo 30 de ani, spunea că ea a dăruit totul teatrului pentru că nu are copii. Fiecare găsim o coordonată pe care să ne canalizăm dragostea. Și până la urmă suprema coordonată este aceea de a face bine în viață și de a iubi. - Având în vedere mediul din care provine, cu ambii părinți actori, credeți că destinul fiului dvs., Carol (14 ani), ar putea fi influențat? - I-am recomandat să dea atenție studiului, și nu numai la școală. El este elev la o secție umană a unui liceu din București. A făcut pian, a făcut percuție și acum face chitară. Am zis că lucrurile astea nu pot decât să-i fie de folos. O preocupare sănătoasă, alături de învățătură. Nu este un copil care are aplecare spre studiu la școală. Și mult prea mulți sunt așa, pentru că foarte multe lucruri se găsesc pe internet, nu mai au bucuria să citească, să răsfoiască o carte. Îmi zice el: „Nu știi tu, mamă, dar eu am citit deja pe internet”. Bucuria și liniștea pe care o ai în fața unei pagini scrise nu ți-o dă computerul. Ca și televizorul. Nu spui un Nu hotărât emisiunilor TV, dar și acolo te poți canaliza pentru lucrurile care merită. Și nu să le luăm drept junk information, de-a valma, ghiotura. - Și pentru că ați pomenit de televizor, este adevărat că va apărea și un al treilea sezon al serialului de televiziune „Narcisa sălbatică“? - Mi se pare cam trasă de păr să mai existe și un al treilea sezon și să se prelungească povestea acestei telenovele. E o muncă pe care o fac cu plăcere alături de colegi pe care-i iubesc, cum ar fi Draga Olteanu Matei, alături de Nicodim Ungureanu, actorul tea-trului din Constanța care-mi este și rudă, e finul meu. Cât despre Narcisa, îmi este foarte dragă pentru că este o fată cuminte, care provine din lumea modelingului și la cei 27 de ani ai ei a răzbit prin forțe proprii. De aceea merită toată admirația și atenția noastră. - Sunteți printre primii actori care ați acceptat să apăreți într-o reclamă românească. Vă deranjează asocierea cu „Doamna Bonux“? - Pe vremea când am făcut eu reclama aceea nu se născuse reclama la noi. Am mai avut o participare la un produs, parcă Prigat, dar la reclama asta lucrez de peste 10 ani. N-o consider o degradare a statutului de actor. Noi am trăit sub obrocul acesta al lipsei de informație și în ultimii 20 de ani ele au venit cu țârâita, printre care și această formulă. Actorii fac și acest lucru. Poți să fii și redactor la un post de televi-ziune sau la un radio, sau poți să fii moderator, dar tot actor ești.