De ce trebuie să-i citiţi, seară de seară, o poveste?

De ce trebuie să-i citiți, seară de seară, o poveste?

Are câteva luni de viață, nu înțelege nimic din ceea ce i se spune, dar acest lucru nu trebuie să fie un impediment în a-i vorbi cât mai mult be-belușului. Ba chiar, atrag atenția specialiștii, părinții trebuie să le citească micuților, cu voce tare, de la doar câteva luni. Cititul cu voce tare are efect de calmare, are beneficii mentale și psihice și ajută la dezvoltarea abilităților de ascultare, atenția și memoria. Iată câteva ponturi, oferite de specialiști, cu privire la această activitate:r Fără zgomote de fond - aveți grijă să fie un mediu liniștit, închideți televizorul sau radioul. Zgomotul lor îi poate hiperstimula pe bebeluși și importantă trebuie să fie vocea și intonația mamei sau tatălui. r Citiți-i cărțile preferate - în jurul vârstei de un an sau chiar mai târziu, copiii vor începe să aleagă, singuri, din raft, cărțile din care vor dori să li se citească. Țineți cont de preferințele lor. r Fiți perseverenți - chiar dacă micuțul nu pare interesat, nu renunțați. Citiți-i în fiecare seară, de preferat la aceeași oră. Mai mult, chiar dacă nu se întâmplă să citiți aceeași carte, să nu vă arătați plictisiți. Pe copii îi ajută la dezvoltarea memoriei și limbajului.