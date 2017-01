De ce şi copiii… chelesc

De ce și copiii… chelesc

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Este normal ca părul bebelușului să cadă cu totul? – este o întrebare pe care și-o pun părinții disperați că micuțul lor a chelit, mai rău decât un adult. Specialiștii Copilul.ro vă recomandă să nu vă faceți probleme, explicând care sunt cauzele căderii părului la bebeluși. Asta, în situația în care bebelușul tău s-a născut cu mult păr. Așadar, pe fondul schimbărilor hormonale, părul îi va cădea probabil în primele șase luni. Totul, din cauză că înainte de naștere, fătul prezintă un nivel crescut de hormoni sexuali primiți de la mamă. După naștere, acest nivel de hormoni scade, iar asta duce și la căderea părului. De obicei, după 9-12 luni, părul copiilor începe să crească.MituriO altă întrebare aflată pe buzele multor părinți este și următoarea “Dacă-i tund părul numărul zero, oare va crește mai des și mai gros?”. Aceiași specialiști ne asigură că această variantă este doar un mit. Chiar dacă tunderea părului îl face să pară mai sănătos, în niciun caz nu s-a ajuns la concluzia că l-ar ajuta să crească mai repede și mai des.Schimbarea culoriiPărul bebelușului și culoarea acestuia, la naștere, depind de factorii genetici, de hormone, dar și de etnie. Apoi, indiferent de cât de mult păr ar avea sau indiferent de culoarea lui, în timpul primului an de viață tot vor apărea schimbări. Așadar, la copiii care au avut părul deschis la culoare când s-au născut sau când erau foarte mici, este normal ca părul să-și schimbe nuanța, să devină mai închis pe măsură ce ei cresc. Deși motivele nu sunt foarte clare, mulți cred că de vina este pigmentarea. Practic, eumelanina este cea care determină culoarea părului bebelușului. Cu cât cantitatea de eumelanină este mai crescută, cu atât bebelușul va avea părul mai închis la culoare; invers, dacă are o cantitate redusă de eumelanină, înseamnă că el va avea părul blond. Ca părinți, îi dați copilului gene pentru a produce eumelanină. Unele dintre aceste gene vor fi adoptate de copil, altele nu. În aceste condiții, culoarea părului copilului nu seamănă neapărat cu cea a părinților sau a fraților. Același lucru este valabil și în ceea ce privește textura podoabei capilare.S-a dat alarma!De ce bebelușul are păr pe umeri și pe urechi? Specialiștii spun că acest păr subțire și moale, numit lanugo, este comun la nou născuți. De obicei, dispare la 36-40 de săptămâni de gestație, ceea ce explică de ce copiii născuți prematur sunt predispuși să-l aibă. Apoi, la naștere, acest puf ar putea acoperi corpul bebelușului tău, exceptând zonele ochilor, buzelor, tălpilor, zonelor genitale la fetițe și va cădea în câteva săptămâni de viață. Odată căzut, părul nu va mai reapărea. Deci nu vă îngrijorați de acest lucru și nu încercați alte minuni. Vestea bună este că, după căderea pufului, pe scalp va apărea părul normal, care nu va mai dispărea.