De ce este înfometarea o cale periculoasă în dieta de slăbire

Ştire online publicată Marţi, 17 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Regimurile drastice sau înfometarea sunt practici actuale prin care multe persoane încearcă să piardă kilogramele în plus, însă nutriționiștii avertizează că acestea sunt căi sigure spre boală și complicații grave. Înfometarea poate lăsa impresia că este o cale rapidă prin care o per-soană își poate rezolva problema de greutate, care s-a instalat în timp și că o perioadă de limitări alimentare extreme poate fi soluția. Dr. Șerban Damian, nutriționist sportiv acreditat CIO, a tras un semnal de alarmă privind riscurile la care se expun persoanele care apelează la înfometare pentru a slăbi. Pe termen scurt, persoana în cauză poate avea stări de slăbiciune sau stări de nervozitate, iar pe termen lung, consecințele tulburărilor sunt grave, putând interveni dezechilibrări metabolice, malnutriție, tulburări endocrine. La femei se poate înregistra stoparea ciclului menstrual și o mulțime de alte probleme asociate.Cum funcționează organismul malnutritPrin restrițiile drastice alimentare, persoana în cauză nu va rezolva problema kilogramelor în plus, deoarece organismul uman este bine construit, astfel încât știe să reacționeze corect la înfometare. Practic, organismul își reduce metabolismul pentru a-și proteja rezervele, neștiind dacă urmează o perioadă de înfometare indusă de factori externi sau noi suntem cei care îi limităm accesul. Așadar, acesta își va reduce rezervele astfel încât să poată supraviețui pe termen lung. Nutriționistul atrage atenția și asupra faptului că persoana care recurge la înfometare nu va slăbi eficient, iar în momentul în care va renunța la această cură restrictivă și va începe să mănânce normal sau chiar mai mult, va acumula iar kilograme și într-un ritm mult mai alert. Organismul se va grăbi să folosească energia pe care i-o furnizăm, pentru a o înmagazina, dar repetând aceste cicluri în timpul vieții, va acumula și mai multă grăsime.Se pierde masă muscularăOri de câte ori scădem în greutate, mai ales prin înfometare, pierdem atât masă musculară, cât și grăsime; de câte ori ne îngrășăm, acumulăm numai țesut adipos. În final, după ani de zile, compoziția corporală se degradează și ajunge să aibă mai multă grăsime și mai puțină masă musculară, astfel că procesele metabolice ajung să se producă mai rar și îm-piedică metabolizarea gră-simii, respectiv transformarea acesteia în energie.Ce recomandă nutriționiștiiDr. Șerban Damian recomandă persoanelor cu exces ponderal să aleagă o cale corectă, cu un program de scădere în greutate bine condus, deoarece numai așa pot slăbi eficient, chiar dacă într-un timp mai lent. Mai mult, este foarte important ca informațiile privind alimentația și efortul fizic să fie însușite corect. Dacă o persoană cu exces ponderal va porni pe această cale, cu o reducere moderată a aportului de energie, atunci are șanse să slăbească în mod corect, chiar dacă într-un timp mai îndelungat. Important este să-și însușească informațiile privind alimentația și efortul fizic și să înțeleagă că înfometarea este cel mai distructiv mod de a scădea în greutate!