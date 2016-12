De ce e bine să mâncăm căpşuni

De ce e bine să mâncăm căpșuni

Ştire online publicată Marţi, 15 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Căpșunile se recomandă a fi consumate, dacă e posibil, chiar în fiecare zi. Potrivit Adevăraul.ro, sunt eficiente în afecțiuni renale, reumatism, gută și în caz de digestie leneșă și de hipercolesterolemie. În plus, pot fi consumate și de diabetici.În proporție de 89%, căpșunile conțin apă, ceea ce înseamnă că sunt alimente ideale în curele de slăbire. În plus, înmagazinează o cantitate destul de ridicată de săruri de potasiu (140 mg%) și de fosfor (30mg/dl). Totodată, mai conțin calciu, sodiu și fier și mici cantități de acid salicilic, precum și principalele microelemente (sulf, siliciu, iod și brom). În plus, este o sursă bună de vitamina A, B1 și B2.Efect puternic diuretic și antidiareicDatorită proprietăților diuretice, căpșunile ajută la eliminarea acidului uric, fiind astfel de ajutor în caz de gută, de afecțiuni renale și de reumatism. În plus, calitățile diuretice le recomandă în tratamentul afecțiunilor dermatologice (îndeosebi, în caz de eczeme), deoarece favorizează eliminarea eficientă a toxinelor. Tot datorită efectului diuretic, căpșunile contribuie la reglarea nivelului colesterolului. „În plus, proprietățile hipotensive le fac, în același timp, utile în caz de ateroscleroză. Iar datorită bogăției în săruri minerale (cu deosebire de fier), se recomandă și în caz de slăbiciune a organismului, în tuberculoză, ca tonic și remineralizant. De asemenea, reprezintă un bun antidiareic și dezinfectant al căilor urinare. În acest caz se folosesc sub formă de infuzie. Peste două lingurițe de frunze uscate de căpșuni se pun 200 ml apă fierbinte. Se recomandă două-trei căni de ceai pe zi. Dacă suferi de oxiurază (prezența oxiurilor în intestin), mănâncă pe stomacul gol 500 g de căpșuni și încearcă să sari peste masa de prânz, recomandă prof. dr. Ovidiu Bojor. Rezultatele se observă la scurt timp.Dau strălucire tenuluiDacă ai tenul gras sau uscat, profită de sezonul căpșunilor, și folosește măști care le au în compoziția, deoarece conțin o cantitate importantă de vitamina C. Pentru un efect mai bun, în cazul tenului gras, căpșunii se combină cu albuș de ou, iar în cazul tenului uscat li se adaugă puțin lapte. Diabeticii pot mânca maximum 300 g pe ziConținutul redus de hidrați de carbon și de levuloză (fructoza din căpșuni) recomandă căpșunii inclusiv diabeticlor. Potrivit prof. dr. Ovidiu Bojor, persoanelor cu diabet li se recomandă maximum 300 g pe zi. Persoanele sănătoase, în schimb, pot consuma până la 2 kg de căpșuni pe zi, în cure de 7-14 zile. Astfel de cure le pot fi de ajutor mai ales celor care suferă de constipație, studiile arătând faptul că pot elimina problema în circa zece zile.Pot da alergii. Căpșunile se numără printre fructele cu un efect puternic alergen, de aceea, trebuie evitate de cei care au asemenea probleme.