De ce e bine să mâncăm ardei gras

Ştire online publicată Marţi, 17 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

E gustos, poate fi gătit în nenumărate moduri, este ideal în dietele prietenoase cu silueta și remineralizant. De asemenea, ardeiul aduce organismului substanțe nutritive din belșug, începând cu vitamina C și terminând cu concentrațiile crescute de antioxidanți.Multiplele beneficii ale ardeiului gras. Un ardei gras mediu e un adevărat tezaur de substanțe nutritive. Îți oferă concentrații sporite de beta-caroten, vitamina C, bioflavonoide, steroli vegetali, antioxidanți, acid folic și vitamina B6. În plus, e versatil, putând fi consumat într-o multitudine de moduri: crud, umplut, la va-pori, copt etc. Când este gătit rapid - în wok sau la vapori - valoarea sa nutrițională nu are de suferit. Este savuros, are un plăcut gust dulceag care se accentuează de la ardeiul gras verde la cel roșu.