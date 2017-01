De ce e bine să consumăm, vara, pepene roşu

De ce e bine să consumăm, vara, pepene roșu

Unul din fructele de sezon, foarte bun pentru organismul nostru, este pepenele roșu. Este un fruct dulce, zemos și foarte răcoros. Nu mulți știu despre multiplele beneficii ale acestuia.Pepenele roșu este bogat în vitaminele A, C și B6, fiind singurul fruct care are în componența sa o concentrație mare de licopen, un aliat extraordinar al celulelor din organism, care are rol de a preveni și chiar poate tratata unele afecțiuni. Tiamina, potasiul și magneziul sunt minerale importante pe care le regăsim în acest fruct al verii. Antioxidanții prezenți în pepene ajută la reducerea severității astmului bronșic, a cancerului de colon, a afecțiunilor de cord și a cancerului de prostată.