De ce e bine să consumăm năut şi kiwi în orice anotimp

De ce e bine să consumăm năut și kiwi în orice anotimp

Ştire online publicată Miercuri, 20 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Sănătate.ro a alcătuit o listă cu câteva dintre cele mai bune alimente pe care ar trebui să le mănânci și vara, printre care se numără năutul și kiwi. Iată și motivele pentru care se recomandă aceste superalimente:Năut. Năutul, adesea folosit în bucătăria orientală, este destul de rar folosit la noi. Cu numai 200 de grame de năut obții 45 de grame de carbohidrați, 269 de calorii, adică un plus de energie. În plus, năutul conține fier, acizi grași omega-3 și proteine, dar foarte puține grăsimi saturate, colesterol și sodiu.Kiwi. Puțină lume știe cât de multă vitamina C conține fructul de kiwi și cât bine face sistemului imunitar. În plus, vitamina C din kiwi ajută organismul în producția de cartilaje, colagen, mușchi și absorbția fierului. Deci, ar trebui consumat în egală măsură și iarna, și vara.