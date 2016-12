De ce au ales turiştii litoralul românesc

De ce au ales turiștii litoralul românesc

Ştire online publicată Marţi, 05 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Deși weekend-ul trecut vremea nu a ținut cu turiștii, începutul de săptămână se arată favorabil pentru cei care au decis să-și prelungească sau să-și înceapă vacanța la mare.Sute de turiști au ales plajele din Mamaia, în defavoarea celor bulgare, fie pentru că „nu au bani să meargă în străinătate”, după cum au afirmat unii, fie din patriotism. „Din stimă și respect venim aici și nu mergem la bulgari, deși condițiile sunt mult mai bune acolo”, a declarat un turist din Iași. Turiștii care au prins vremea urâtă de săptămâna trecută nu au fost supărați deoarece fiecare a găsit o modalitate de a-și petrece timpul: fie s-au odihnit în camerele de hotel, fie au ales o plimbare prin portul Constanței.Alina C., din Iași, a venit cu familia pe litoral și își dorește să rămână până pe 14 iulie, dacă vremea va fi frumoasă. Din cauza unei probleme de sănătate pe care o are una dintre fetițele ei, dar și pentru că a auzit că este mai frumos, a ales litoralul românesc: „Am vrut să aleg Bulgaria, dar mi-a fost teamă pentru fetița mea”.Mioara Cristea din Bacău, își dorește să rămână până duminică pe litoral, fiind mulțumită că a ales Constanța în detrimentul litoralului din țara vecină.Ana Maria O. este venită în Mamaia, cu familia, încă de vineri. A prins vreme urâtă în week-end, însă acest lucru nu a împiedicat-o să meargă și să se distreze prin cluburi. „Vin în fiecare an pe litoral, că este mai simplu pentru copil, dar dacă ar fi să merg în altă parte aș alege Tenerife sau Turcia”, a menționat ea.Mădălina CIUPERCĂLoredana BRUMĂ