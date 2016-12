Porția de natură

De ce are nevoie copilul tău de suc de portocale

Portocalele sunt deosebit de hrănitoare, delicioase și reprezintă o adevărată sursă de vitamine și energie pentru organism. În plus, portocalele se găsesc în piețe în orice anotimp al anului și pot fi consumate în stare naturală sau sub formă de suc. Aceste fructe sunt indicate pentru sănătatea copiilor deoarece conțin vitaminele A, B și C, calciu, magneziu, fier, fosfor, sodiu și alte minerale. Totodată, portocalele se digeră rapid, iar zahărul pe care îl au în compoziție este absorbit imediat în sânge. Cei care mănâncă în mod constant portocale au sistemul imunitar mai bine pus la punct și rezistă mai mult împotriva infecțiilor. Portocalele îmbunătățesc digestia, contribuie la creșterea apetitului și sunt indicate în tratarea constipației. De asemenea, specialiștii recomandă cura de suc de portocale copiilor care au întârzieri de creștere, anemicilor și celor care suferă de rahitism.