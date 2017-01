De ce ar trebui să duci copilul la creşă cu inima deschisă

De ce ar trebui să duci copilul la creșă cu inima deschisă

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Despărțirea oricărei mame de copilul ei este un moment foarte dureros și marcant pentru amândoi. Însă, atâta vreme cât va trebui să te întorci la serviciu, variantele ar cam fi următoarele: îl lași în grija bunicilor, apelezi la o bonă sau îl duci la creșă. Fiecare variantă are avantajele și dezavantajele ei. Dar, pentru că majoritatea părinților nu știu ce cale să aleagă, Ghidul-părinților le vine în ajutor cu câteva argumente în favoarea ducerii copilului la creșă.Idei preconcepute?Este adevărat, majoritatea părinților sunt nemulțumiți de creșele de stat și ar trebui să recunoaștem că nu-i ușor să te ocupi de 10-12 copilași de 2 ani, în același timp. În plus, dacă îți imaginzi că ingrijitoarele vor face minuni cu copilul tău peste noapte, află că nu este așa. Tot ție îți va rămâne rolul de a-ți educa și de a-ți învăța copilul cât mai multe lucruri. Iată însă, care sunt atuurile unei creșe:Copilul va deveni foarte sociabilDacă acasă copilașul tău era mai timid, odată ajuns la creșă, acesta va socializa cu toți copiii, se va juca și va învăța să comunice. Noul mediu îl va obliga pe copil să se dezvolte armonios, să se joace și să colaboreze și cu alți copii. Odată desprinsă această calitate, copilul se va adapta la fel de repede și pe viitor, la școală, la liceu sau facultate.Copilul învață să comuniceAflat printre străini, copilul tău va fi nevoit să învețe să comunice. Dacă acasă i se oferea totul pe tavă, la creșă trebuie să ceară clar ceea ce dorește. Va învăța astfel să vorbească mai bine, mai clar, să spună ceea ce își dorește, ceea ce are nevoie.Va deveni independentPână la vârstă de doi ani, copilul era dependent de ține. Însă, odată cu înscrierea la creșă, el va deveni independent, va învăța că viața lui este diferită de cea a mamei. Chiar dacă începutul va fi greu, în maximum două săptămâni, copilul tău se va acomoda și se va dezvoltă armonios.Va învăța să cooperezeLa creșă, micuțul tău va învăța să colaboreze cu alți copii. Va învăța să se joace în echipă, să facă front comun cu alți copii, își va face prieteni și se va pregăti pentru activitățile viitoare.Un program sănătos de viațăDacă acasă copilașul făcea mofturi la masă și la somn, reușind să vă aducă la disperare, la creșă, acesta va fi nevoit să respecte un program sănătos de viață. Trei mese principale pe zi, două gustări și somnul de după amiază sunt etape obligatorii pentru orice creșă de stat sau particulară. În plus, în acest cadru, copilul va învăța să respecte regulile, deprinzând obiceiuri sănătoase pentru viitorul lui. Iar toate aceste lucruri îl vor ajuta să aibă o dezvoltare armonioasă, bune maniere și obiceiuri dintre cele mai sănătoase.