De ce ajung copiii mici la urgenţă vara

De ce ajung copiii mici la urgență vara

Sute de copii ajung în fiecare săptămână la urgența Spitalului Județean Constanța după ce au fost lăsați prea mult în soarele arzător sau după ce au mâncat alimente alterate din cauza căldurii. Dr. Cristina Mihai, șeful secției de Pediatrie a spitalului spune că mulți bebeluși sunt aduși la Unitatea de Primiri Urgențe Copii după ce au fost lăsați cu orele să se joace în nisip sau în apa mării. „Foarte mulți copii ajung la urgențe cu hipertermii și vărsături, iar medicii nu identifică o altă cauză în afară de expunerea la soare în ziua precedentă sau în ziua respectivă”, menționează medicul. În plus, unii părinți le cumpără copiilor mâncare de la vânzătorii ambulanți de pe plaje, ori din locuri care nu respectă regulile sanitare, așa că cei mici se îmbolnăvesc cu repeziciune. „Pe perioada verii, mai ales la plajă, copiii mănâncă din surse mai puțin testate, din anumite magazine sau chioșcuri sau de la vânzători ambulanți care nu păstrează o igienă corespunzătoare și pot transmite, astfel, diverse bacterii”, precizează dr. Cristina Mihai. Medicul a recunoscut că este destul de dificil să păstrezi niște reguli de igienă riguroasă la plajă, dar a subliniat că spălarea mâinilor și depozitarea corectă a alimentelor sunt esențiale la malul mării pentru a evita îmbolnăvirile. „De multe ori, alimentele sunt puse în rucsacuri sau în sacoșe și se țin pe prosoapele de plajă în soare sau sub umbrelă. Chiar dacă așează mâncarea sub umbrelă, aici căldura este la fel de mare și alimentele se degradează așa că nu trebuie oferite copiilor mici”, explică pediatrul.