Daraban va candida la Primăria Constanţa cu sau fără voia PNL

Daraban va candida la Primăria Constanța cu sau fără voia PNL

Ştire online publicată Marţi, 14 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța, Mihai Daraban, a anunțat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că își menține intenția de a candida la Primăria Municipiului Constanța, chiar dacă sondajul IMAS îl creditează cu doar trei procente. Mai mult, Daraban a precizat că este pregătit să intre în confruntarea electorală de la anul chiar și ca independent, dacă PNL nu îl va desemna candidatul partidului. Președintele CCINA, Mihai Daraban, a prezentat, ieri, sondajul de opinie IMAS care a agitat spiritele pe scena politică locală în ultimele săptămâni. Încă de la început, Daraban a ținut să sublinieze că studiul sociologic nu a fost comandat din rațiuni politice, ci este un sondaj mai complex care are două componente: media și socio-politic. „Componenta po-litică nu reprezintă mai mult de 10% din studiu”, a declarat președintele CCINA. El a mai subliniat că publicarea unei părți a sondajului în ziarul Cuget Liber nu are nicio legătură cu vizita pre-ședintelui Traian Băsescu la Constanța, așa cum sugerase Radu Mazăre după ieșirea de la DNA. „M-a surprins faptul că primarul Radu Mazăre merge cu ziarul Cuget Liber la el. Îl ține la el în buzunar de peste o săptămână. Să te duci la DNA cu ziarul după tine, să te întorci cu el... . E o perfor-manță”, a declarat Daraban. „Nu am intrat în PNL cu scopuri personale“ Liberalii nu și-au desemnat candidatul pentru funcția de primar, în competiția internă din partid fiind angrenate trei nume: Mihai Daraban, Victor Manea și Ovidiu Cupșa. Conducerea partidului ezită să-și nominalizeze omul și promite noi sondaje de opinie. Cu sau fără voia partidului, Mihai Daraban susține că el va candida pentru Primăria Constanța, dezmințind zvonul că el ar fi intrat în PNL pentru a căuta doar sprijin politic pentru alegerile din 2008. „Nu am intrat în PNL cu scopuri personale, nici ca să îmi reînnoiesc poziția de la CCINA. Am fost reales anul trecut. Nu sunt dependent ca poziție de politic. Nu știu cât au înțeles și ei acest lucru. Eu am intenția să candidez, așa cum e el procentul acela, amărât. Dacă PNL nu mă va desemna candidatul partidului, este posibil să candidez ca independent. Totul este posibil”, a declarat el. Daraban vrea „luptă cinstită pe bază de proiecte“pentru Primărie Mihai Daraban a ținut să menționeze că s-a gândit la „o strategie economică, axată pe populația activă”, urmând să mai lucreze pe segmentul pensionarilor. Întrebat de reprezentanții presei cu privire la existența unui program propriu-zis elaborat în vederea viitoarei candidaturi, președintele CCINA a afirmat că intenționează să propună rezolvarea problemelor de infrastructură din Constanța. Acest program prevede crearea de artere de circulație, mai exact, drumuri suspendate, aceasta fiind soluția unică, dat fiind faptul că orașul nu permite construcția de drumuri subterane. Totodată, va fi vizat și drumul de intrare în Constanța dinspre Lazu, dar și zona industrială a orașului, despre care Daraban afirmă că are de suferit din cauza infrastructurii. Mai mult decât atât, el a menționat că este imperios necesară o flexibilizare a autorității locale, în fața oricărei cereri de autorizație. „O luptă cinstită pentru Primăria orașului Constanța trebuie disputată pe baza unor proiecte. Nu are rost să ne lansăm în atacuri la persoană”, a conchis Daraban. 