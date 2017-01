Dacia sărbătoreşte zece ani de „căsătorie” cu Renault (galerie foto)

Dacia sărbătorește zece ani de „căsătorie” cu Renault (galerie foto)

Vineri, 03 Iulie 2009

Constructorul autohton Dacia sărbătorește zece ani de când a fost preluat de grupul Renault. În ultimul deceniu, producția uzinei de la Mioveni s-a triplat, fiind lansate opt modele noi. Renault a preluat 51% din capitalul Dacia la 2 iulie 1999 și la nici un an de la achiziție era lansat deja primul model Dacia cu motor Renault. În cei zece ani de colaborare cu Renault, Dacia a produs peste 1,32 milioane de automobile și circa 1,4 milioane de motoare, 80% din producție mergând la export. Renault a investit în jur de 1,5 miliarde euro, de zece ori mai mult față de angajamentul inițial. Investițiile continuă, în 2010 urmând să fie inaugurat și centrul de testare Renault din orașul Titu. Fără doar și poate, modelul care a pus Dacia pe harta mondială a constructorilor de mașini este Logan-ul, proiect care a demarat în 2004, sub numele X90. După cinci ani, gama Logan are cinci modele diferite, disponibile în 30 de variante și vândute în 70 de țări. Mai mult, în 60 din cele 70 de țări în care este exportat, Logan-ul își menține brand-ul Dacia. În plus, potrivit reprezentanților Dacia, centrul logistic Renault România alimentează toate uzinele din lume care produc Logan și Sandero. Astfel, în ultimii ani, centrul de la Mioveni a expediat peste 2,61 milioane metri cubi de piese și componente, echivalentul a circa 760.000 de autoturisme. Iată în continuare ce s-a întâmplat la Dacia, în ultimii zece ani, potrivit informațiilor oficiale puse la dispoziție de constructor: 1999 – Renault preia 51% din capitalul Dacia 2000 – este lansat modelul Dacia SuperNova, echipat cu motor Renault 2001 – Renault își majorează participația la capitalul Dacia, până la 92,72% 2002 – inaugurarea centrului de piese de schimb Dacia; lansarea gamei PickUp Diesel cu motor Renault 2003 – se lansează Dacia Solenza; Renault ajunge la o cotă de 99,4% din capitalul Dacia 2004 – este lansat Logan 2005 – se inaugurează centrul logistic de la Mioveni; Logan este lansat în Europa occidentală; uzina Dacia primește certificarea ISO 14001 2006 – Logan Steppe este prezentat la salonul auto de la Geneva; se lansează Logan MCV 2007 – Logan MCV ajunge în Europa, se lansează Logan VAN și Logan GPL; se inaugurează centrul de design Renault din România, singurul din întreaga Europă centrală și de est 2008 – se lansează Dacia Logan PickUp; Sandero și noul Logan sunt prezentate oficial la Geneva; este deschisă uzina de cutii de viteză Renault Mecanique Romania 2009 – Dacia prezintă la Geneva concept-car-ul Duster, primul din istoria companiei; Sandero Stepway este lansat în România Producția uzinei de la Mioveni An Producție Vânzări Exporturi 2000 55.817 52.403 2.270 2001 52.169 54.368 2.355 2002 57.387 57.681 4.939 2003 72.670 69.166 11.292 2004 94.719 98.908 18.595 2005 172.021 163.899 50.623 2006 188.461 187.215 79.438 2007 222.914 230.473 128.411 2008 242.385 257.854 172.886