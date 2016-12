Dacia Lodgy, în echipare off-road

Ştire online publicată Marţi, 26 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Chiar dacă pe piața din Franța, marca românească Dacia se bucură de un mare succes, în special cu modelul Duster și Logan, monovolumul autohton Lodgy nu prea are vânzările scontate. Motiv pentru care, francezii au decis vânzarea lui Lodgy extrem de simplu, în trei variante de echipare. În plus, pun la dispoziția clienților și un pachet off-road, scrie 4tuning.ro.Cea mai dotată echipare pe Lodgy se numește Black Line. Aceasta se vinde opțional cu interior piele și scaune față încălzite, pe lângă ceea ce oferă versiunile de mai sus. În plus, vine cu bare de plafon cromate, jante de aliaj de 16 inch, sistem MediaNav cu ecran tactil, limitator de viteză, geamuri electrice la toate portierele, scaun reglabil pe înălțime pentru șofer și centuri reglabile.Noutatea este dată însă de un pachet off-road. Acesta e compus din aripi umflate, difuzor față și spate pentru bare și o gardă la sol crescută. Prețul pentru acest pachet care îl lasă pe șoferul de Lodgy cu echipare tot-teren să treacă dincolo de asfalt este de 490 de Euro.