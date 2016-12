Dacia Duster, primul SUV românesc, va costa 15.000 euro

Anul 2009 se încheie cu o premieră pe piața auto românească – Dacia a lansat primul SUV autohton, pe numele său Duster, care urmează să fie pus la vânzare în prima parte a lui 2010. Potrivit Automarket, dimensiunile generoase (4,31m lungime și 1,82m înălțime) ajută la încadrarea modelului în segmentul SUV și garantează un spațiu interior extrem de mare. Duster oferă spațiu bun pentru cinci pasageri și o capacitate a portbagajului de 475 litri, în condiții normale, respectiv 1.600 litri, dacă se rabatează bancheta din spate. Dacia Duster va fi disponibil cu două variante de tracțiune – integrală 4x4 și pe spate 4x2, ceva mai ieftină. Varianta 4x2 este destinată celor care își doresc o poziție înaltă la volan și o gardă la sol mai mare, dar care nu au nevoie de tracțiune integrală, potrivit celor de la Dacia. Modelul este construit pe o platformă oferită de alianța Renault - Nissan. Astfel, sistemul de tracțiune, identic cu cel de pe modelele Nissan Qashqai și X-Trail, dispune de trei moduri de selecție, accesibile de pe consola centrală. Cum merge Duster-ul r Modul Auto repartizează cuplul între puntea față și spate, în funcție de condițiile de aderență. Pe un drum uscat, sistemul 4x4 transmite putere roților din față. Atunci când ploaia, zăpada sau noroiul creează probleme, puntea spate începe să primească o parte din putere. r Modul Lock permite șoferului să blocheze electronic tracțiunea 4x4 și să asigure în permanență un raport egal de putere între roțile din față și cele din spate, pentru a asigura o deplasare optimă pe zăpadă și noroi. r Modul 4x2 este utilizat atunci când șoferul vrea să facă economie de carburant, în condițiile în care drumul este uscat. Mașină mare, dar „verde” Dacia Duster va fi disponibil în două variante de motorizare, diesel și benzină. Este vorba de un motor de 1,6l, cu 16 valve și 111 cai putere, pe benzină, și de un motor diesel de 1,5dCi, cu 85 și 105 cai putere. Potrivit celor de la Dacia, motoarele diesel permit o economie excelentă de carburant (140 g/km în modul 4x2 și 150 g/km în modul 4x4), ceea ce încadrează SUV-ul în familia eco2 a constructorului. Pentru acest model, Dacia nu a făcut compromisuri în materie de siguranță, Duster-ul fiind dotat cu un sistem ABS Bosch de ultimă generație, sistem de repartizare electronică a forței de frânare, asistență la frânarea de urgență, airbag-uri frontale, centuri de siguranță în trei puncte, cu limitator de efort, și airbag-uri laterale pentru cap și torace. Oficialii Dacia spun că modelul va fi lansat progresiv pe cele mai importante piețe din Europa, Turcia, Algeria și Maroc, la începutul anului viitor. În vara lui 2010, Dacia Duster va ajunge și în Ucraina, Israel, Iordania, Siria, Liban și Egipt. SUV la preț de berlină Deși nu există încă informații clare despre preț, analiștii pieței auto estimează că un model cu tracțiune 4x4, full option, va costa maximum 14.000 – 15.000 euro. Cert este că uzina de la Mioveni va putea produce până la 150.000 de unități pe an, modelul urmând să fie asamblat fie sub logo-ul Dacia, fie sub cel Renault, în funcție de piața pe care urmează să fie vândut. Uzina de la Mioveni poate produce cu 150.000 de mașini, cu 50.000, respectiv 70.000 mai mult decât fabricile Renault din Brazilia și Rusia, unde modelul va intra în producție din 2011.