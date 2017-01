Dacia, cea mai mare creştere pe o piaţă în scădere

Toamna se numără înmatriculările

Dacia, cea mai mare creștere pe o piață în scădere

Vineri, 16 Octombrie 2009.

Dintre zecile de branduri auto de pe piață, unul mai „bun”, mai „exclusivist” sau mai „sigur” decât celălalt, cel care le-a întrecut pe toate, în primele nouă luni, este Dacia. La 1 octombrie, Dacia era marca auto cu cea mai mare creștere, potrivit statisticilor ACEA – 25,2%, până la 174.080 unități vândute în statele UE, plus cele EFTA (Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein). Numai în luna septembrie, înmatriculările de mașini Dacia au ajuns la 14.000 unități, ceea ce reprezintă o cotă de piață de 1%, în scădere totuși față de septembrie 2008 – minus 15,9%, de la 16.638 de vehicule înmatriculate și o cotă de piață de 1,3%. În acest an însă, creșterea de 25,2% a autoturismelor Dacia este cea mai mare de pe piața de profil. Astfel, cota de piață a constructorului autohton a ajuns la 1,6%, în creștere față de intervalul similar din 2008, când Dacia avea o cotă de 1,2%. Singurii producători care au terminat primele nouă luni în creștere, în afară de Dacia, sunt Hyundai (23,5%), Alfa Romeo (10,1%) și Volkswagen (2,9%). În același timp, Kia a înregistrat o stagnare. Potrivit ACEA, cele mai mari scăderi au fost la GM SUA (minus 65,2%), Saab (minus 58,3%), Bentley + Bugatti + Lamborghini, toate din grupul VW (minus 45,9%) și Chrysler + Dodge + Jeep, toate din grupul Chrysler (minus 44,4%). În luna septembrie, înmatriculările la nivelul celor 27 de state membre UE, plus EFTA, au crescut cu 6,3% față de aceeași lună din 2008, până la 1.388.166 unități. „Creșterea s-a datorat, în bună măsură, programelor guverna-mentale de tip Rabla. La nivelul primelor nouă luni, avem parte de o scădere cu 6,6% a numă-rului de înmatriculări”, spun ofici-alii ACEA. Piața UE este împărțită în două – în zona de vest, înmatriculările au crescut cu 9,6% în septembrie, cea mai mare creștere din 1999, în ciuda recesiunii. Statele cu cele mai mari creș-teri au fost Germania (21%), Spania (18%), Austria (17,9%), Franța (14%), Norvegia (12,7%), Marea Britanie (11,4%) și Italia (6,8%). În total, în statele vest-europene au fost înmatriculate 10,3 milioane de mașini noi. În zona est-europeană, înmatriculările de mașini noi au scăzut cu 28,7%, până la 636.132 unități. Cea mai mare scădere a fost în Letonia, de 80,2%.