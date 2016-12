Dacia, brandul auto care a uimit Europa

Ştire online publicată Joi, 05 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Faptul că mașina cu cea mai puternică creștere a vânzărilor în Europa este o marcă românească spune multe despre strategiile de produs ale constructorilor auto mondiali pe piețele dezvoltate, arată un articol publicat în cotidianul Financial Times, potrivit AGERPRES.Dacia, companie controlată de Renault, contrazice cea mai gravă scădere a vânzărilor de autoturisme în Europa din ultimele două decenii prin atragerea de clienți de la rivalii mai cunoscuți și înregistrând o marjă de profit înregistrată doar de constructorii de automobile premium. Nu e tocmai rău pentru o marcă de automobil care nu a fost niciodată destinată pentru piețele dezvoltate.„O combinație de low-cost engineering, simplitate, dotări minime concepute pentru piețele din Europa de Est, la care se adaugă consumatorii din Europa de Vest care își diminuează bugetele, au făcut din Dacia brandul cu cea mai mare creștere a vânzărilor de pe continent și cel mai bun exemplu al unei game de mașini concepute pentru piețele low-cost dar care înfloresc în Europa”, subliniază Financial Times.Potrivit firmei de cercetare AlixPartners, în prezent mașinile ieftine reprezintă 18% din vânzările de autoturisme în Europa, în creștere față de 13% în 2002, afectând vânzările jucătorilor tradiționali precum Ford, Renault și Peugeot.Principalul atu al modelelor Dacia și al altor mașini concepute și construite pe piețele emergente este simplu: prețul. În Marea Britanie un Duster costă 9.000 de lire sterline, cu aproape 4.000 de lire mai puțin decât ceea ce oferă rivalii.„Este cel mai bun exemplu de mașină dezvoltată pentru piețele emergente care a fost introdusă pe piețele dezvoltate și a fost un real succes”, a declarat profesorul Jan-Benedict Steenkamp, autor al cărții Brand Breakout, un studiu al brandurilor emergente care concurează la nivel mondial.Grație mărcii Dacia, grupul Renault înregistrează vânzări superioare pieței în Europa de Vest. Compania franceză a informat că marca sa românească a fost responsabilă pentru 24% din vânzările grupului în Europa în prima jumătate. Dacă nu ar fi fost popularitatea crescută a brandului Dacia, vânzările Renault ar fi scăzut cu peste 10% în prima jumătate a anului.Deși Renault nu dezvăluie detalii financiare în legătură cu brandul Dacia, analiștii de la Morgan Stanley Research au calculat că în 2012 a înregistrat o marjă de profit de 9%, față de o marjă negativă de 2% pentru brandul Renault.Dacia, bară la bară cu ToyotaÎnmatriculările de automobile Dacia în Franța au crescut cu 5,8% în primele opt luni din acest an față de aceeași perioadă a anului trecut, la 62.829 unități, pe o piață în scădere cu aproape 10%, marca românească înregistrând cea mai solidă creștere, la egalitate cu Toyota, transmite Mediafax.Astfel, piața auto franceză s-a contractat cu 9,4% în perioada ianuarie-august, la 1,4 milioane de autoturisme comercializate, față de peste 1,55 milioane în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor prezentate luni de asociația constructorilor francezi de automobile, CCFA.Cota de piață a Dacia în Franța a urcat la 4,47%, de la 3,83% în primele opt luni ale anului trecut.Marca japoneză Toyota a înregistrat o creștere similară Dacia, însă la un volum mai redus de vânzări. Înmatriculările de mașini Toyota în Franța au urcat cu 5,8% în perioada analizată, la 48.070 unități.Creșterea Dacia a limitat declinul consemnat la nivelul grupului Renault. Vânzările Renault la nivel de grup au scăzut cu 7,9% în perioada analizată, la 350.286 autoturisme. Marca Renault a afișat o scădere de 10,4%, la 287.457 unități.