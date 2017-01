Dacia a produs al 500.000-lea Logan

Ştire online publicată Vineri, 28 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

În această săptămână, constructorul autohton Dacia a produs cel de-al 500.000-lea autoturism Logan. Modelul a intrat în fabricație în toamna anului 2004 și este produs acum în 930 de exemplare pe zi. Reprezentanții Dacia spun că uzina de la Mioveni va ajunge la o capacitate de 1.000 de mașini pe zi, până la finele acestui an. Gama Logan are trei versiuni (berlină, MCV și Van) și cinci variante de motorizare, din care trei pe benzină și două pe motorină.