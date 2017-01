„Dacă n-o să am bani de întreţinere, plec în Florida!“

Cătălin Mireuță (Divertis) s-a decis:

„Dacă n-o să am bani de întreținere, plec în Florida!“

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Absolvent al unei școli tehnice… „deoarece, când făceam liceul umbla vorba că degeaba ai tactică dacă nu știi tehnică”, membru al grupului Divertis din februarie 1987, Cătălin Mireuță a interpretat „de-a lungul și de-a latul timpului roluri care mi-au făcut mare bucurie, deși arareori personajele întruchipate aveau o inteligență de invidiat. În rest, pot să vă spun că mă pregătesc de iarnă. M-am decuplat de la rețeaua de încălzire centrală, apă și curent electric, am sudat obloanele la geamuri, am scos gresia și faianța pentru că îngheață și alunec pe ea și mi-am mai cumpărat și șubă. Dacă n-o să pot și n-o să pot rezista de frig, atunci o să-mi iau un bilet de avion și-o să plec în Florida”. An de an, în Bucovina natală, la Gura Humorului, Cătălin petrece cea mai așteptată vacanță a lui, cea de Crăciun. Inegalabilă vacanță, am spune, de vreme ce o petrece cu familia, cu vizite fără număr, dezlegare la bunătăți „eco” locale, plimbări cu sania prin pădure și foc de tabără la stână. - Cum mai e la Gura Humorului? - De fiecare Crăciun mergem la Gura Humorului, pentru că este foarte frumos acolo. Pe 24 stăm acasă, cu familia, dar asta nu ne împiedică să ne vedem cu toți prietenii de pe acolo, câțiva dintre ei fiind specializați în producerea unor bună-tăți „eco” locale, din bucătăria bucovinea-nă. Pe 25 și 26 de-cembrie mergem la Vama și petrecem la „Casa Lucreția”, la familia Jianu. Ne plimbăm cu sania cu cai prin pădurile încă destul de virgine ale Bucovinei, povestim, ne relaxăm. Mergem și pe la mânăstirile din apropiere, pe la Voroneț, de exemplu, apoi facem un mare foc de tabără la o stână turistică din Gura Humorului. Ce să zic, o ținem dintr-o petrecere în alta. - Cum era Crăciunul acum 30-40 de ani? S-a pierdut mult din tradiții? - Din fericire, nu. Bunicii și părinții le transmit nepoților și copiilor, iar tradițiile chiar se păstrează. Bucovina rămâne, în continuare, nealterată din punctul ăsta de vedere. - Știu că, pe perioada festivalului „Umor la Gura Humorului”, alături de colegii dvs. din Divertis, Florin Constantin și Doru Antonesi, ați fost „desemnat” primar interimar. Care a fost prima măsură legislativă pe care ați luat-o? - Nu mai țin minte. - Fiți sincer: aveți stofă de primar? - Oricum, primarul de acolo se pricepe foarte bine la umor, a făcut și el parte dintr-un grup. Cred, așadar, că noi nu ne pricepem la primărie tot atât de bine pe cât se pricepe el la umor. - Apropo de Florin Constantin, ne spunea că-l bate gândul să se retragă la pensie undeva lângă un sat de pescari din Halkidiki. La ce loc special v-ați gândi dvs.? - Depinde cât o să fie pensia. Mă gândesc la sudul Franței sau la Italia, tot așa, undeva pe coasta Mediteranei. Franța și Italia îmi plac un pic mai mult decât Grecia. Și bucătăria lor este mai bună decât cea grecească, eu nefiind gurmand, în schimb fiind „gourmet”. Sunt atras de malul mării și de o climă blândă. Spuneai de Halkidiki: îmi place mai mult în Peloponez, în sudul Greciei, este mai cald acolo - în decembrie și ianuarie se culeg portocalele, de exemplu. - De-a lungul carierei, ați jucat multe roluri, totuși... cu ce personaj vă identificați cel mai bine? - Cred că personajul Georgel din „Eu, tu și tăticul”. (www.zodiac-travel.ro)