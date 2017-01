„Dă la coş“, sloganul voluntarilor Mare Nostrum pentru un „Litoral Curat 2009“

„Dă la coș“, sloganul voluntarilor Mare Nostrum pentru un „Litoral Curat 2009“

În fiecare zi din week-end, pe toată perioada sezonului estival, voluntarii „Mare Nostrum” se vor afla pe plajă pentru a discuta cu turiștii despre cât de important este să colectezi selectiv deșeurile. În acest week-end, veți întâlni 15 tineri în stațiunile din sudul litoralului și Mamaia, care vă vor premia dacă păstrați plaja curată. Organizația ecologistă „Mare Nostrum”, alături de Apele Române - Direcția Apelor Dobrogea - Litoral și mai mulți sponsori au lansat campania de conștientizare „Litoral Curat 2009". Proiectul se află la cea de-a cincea ediție și se desfășoară în intervalul iulie-septembrie, pe întreg litoralul românesc. În acest week-end, 15 voluntari se vor afla pe plajele din stațiunea Mamaia și din sudul litoralului. Turiștii, îndemnați să păstreze plaja curată Acțiunile campaniei de conștientizare din cadrul proiectului vor fi concentrate în perioada de vârf a sezonului estival, adică lunile iulie-august 2009. Mai exact, timp de 12 săptămâni, Caravana „Litoral Curat” împreună cu voluntarii Mare Nostrum vor vizita stațiunile de pe litoral, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică ale fiecărei săptămâni, pentru a îndemna turiștii să păstreze plaja curată. „Litoral Curat” din acest sezon estival se desfășoară sub sloganul „Dă la coș” și are în vizor locațiile arondate operatorilor de plajă. „În fiecare zi de campanie suntem pe alt sector de plajă, unde intrăm în contact cu serii diferite de turiști. În acest fel, pe lângă îndemnul către turiști de a păstra plaja curată, transmitem mesaje care vor ajunge ulterior în toată țara. De altfel, în fiecare an de campanie am avut ocazia să vorbim și să informăm un număr impresionant de turiști”, a declarat directorul executiv ONG Mare Nostrum, Mihaela Cândea. Stele pentru cele mai curate plaje Proiectul „Litoral Curat 2009" implică activ și operatorii de plajă. Aceștia vor fi stimulați să intre în competiția „Plaja mea e mai curată!”, acțiune în urma căreia porțiunile de plajă cele mai curate și atractive din punctul de vedere al facilită-ților vor fi „recompensate” prin steluțe. Datele legate de gradul de curățenie al plajelor și al steluțelor acordate vor fi actualizate la fiecare două săptămâni. Eficiența proiectului „Litoral Curat” este dovedită de cantitatea de materiale reciclabile (hârtie, carton și plastic) colectate, care a crescut de la un an la altul, ajungând la un total de peste 100 de tone de materiale colectate încă de la prima ediție. Până la acest moment, realizările campaniei „Litoral Curat” sunt 133.000 de persoane informate, 119 zile de campanie, 494 de concursuri, 117 tone de material reciclabil colectat. Dacă voluntarii Mare Nostrum te vor surprinde că arunci gunoiul la coș selectiv te vor premia. În plus, dacă știi să răspunzi corect la o întrebare legată de reciclarea plasticului sau a hârtiei vei primi, de asemenea, un premiu.