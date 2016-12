Curbe asiatice

Ştire online publicată Miercuri, 12 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Nissan Juke nu mai este singur la locul de joaca. Daca cei de la Hyundai vor avea destul testosteron incat sa treaca la fapte, conceptul Curb ar putea deveni cea mai noua gaselnita in materie de alungat plictiseala la volan, atunci and pierzi ore intregi la semafor. Masina a fost prezentata la Salonul Auto de la Detroit si se vrea a fi baza gamei SUV a constructorului coreean, ceea ce inseamna ca locul lui, ca pret, ar putea fi exact sub ix35. Toate detaliile lui Curb merita atentia ta,chiar si pentru cateva secunde. De la gura cascata amenintator si jantele demne de un supercar, pana la privirea derutanta pe care ti-o arunca blocurile optice, care par se se scurga de pe capota, totul pare sa fi fost conceput pentru ca Juke sa aiba o viata cat mai grea.