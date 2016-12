Cura cu pepene roşu

Cura cu pepene roșu

Ştire online publicată Marţi, 09 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Miezul pepenelui roșu este un cocktail de apă, aproape 95% apă și zaharuri naturale, cu un gust aromat și extrem de favorabil, condimentat cu o multitudine de substanțe miraculoase, cum ar fi anumite enzime, acizi organici sau licopină, o substanță cu efect antioxidant și reglator imunitar. De aici rezultă și proprietățile sale terapeutice, iar conținutul mare de apă îl recomandă pentru tratamentul rinichilor și al aparatului urinar. Cu excepția persoanelor cu insuficiență renală, tuturor celor care suferă de rinichi le este recomandată în perioada de vară-toamnă, dacă este posibil și în celelalte sezoane de iarnă-primăvară, o cură de pepene roșu de minimum zece zile în fiecare lună.Enzimele și acizii organici conținuți mai ales în apropierea cojii, de unde și gustul de acru, nu foarte agreat uneori, au efecte de dezintoxicare puternică, ceea ce face ca pepenele roșu să fie în mod special recomandat persoanelor cu un grad mai mare de uzură a organismului, bătrânilor, cât și celor care au avut sau mai au o alimentație încărcată în toxine.În concluzie, o cură de minimum zece zile lunar cu pepene roșu are efect de dezintoxicare, de reglare hormonală și imunitară a organismului uman, cu totul deosebite.Indicații în cură de tratament cu pepene roșuPentru acnee. Cura de pepene de 10-20 de zile produce o dezintoxicare globală și, în plus, are anumite efecte reglatoare hormonale asupra corticosuprarenalelor în mod special, putând face minuni în tratamentul acneei, iar pe cât este posibil, în paralel cu cura de pepene roșu se vor elimina din alimentație carnea și alte alimente toxice.Pentru nefrită, pielită și pielonefrită. Se consumă cantități mari de pepene într-o singură repriză, iar pe perioada curei de tratament, mai ales după ingerarea pepenelui, se recomandă evitarea frigului și a curenților de aer în zona șalelor.Pentru calculi renali (pietre la rinichi). Se recomandă a se consuma cantități mai mari de pepene roșu. Înainte de cura de tratament, cât și în ultimele trei zile, se iau plante care sfărâmă calculii renali, aportul de apă de la pepene ajutând la eliminarea lor. După ce s-au luat aceste plante ce sfărâmă și mărunțesc calculii renali, 1-2 ore după ce s-a consumat pepenele roșu se va ține pe zona rinichilor o sticlă cu apă foarte caldă, chiar fierbinte. Aceste plante sunt: frunzele de mesteacăn (Betula alba), frunzele de merișor (Vaccinium vitis idaea), rășină de pini (Pinus sylvestris) și boabele de ienupăr (Juniperus communis).Pentru reumatism. Cura de pepene roșu este un purificator puternic, care poate fi combinat foarte bine cu proceduri externe pentru vindecare, precum și cu gimnastica medicală recuperatorie. Se recomandă 12-20 de zile de cură-tratament cu pepene roșu.(Sursa: www.terapii-naturiste.ro)