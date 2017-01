Cum vă puteţi petrece week-endul în Constanţa

Cum vă puteți petrece week-endul în Constanța

Fie că vorbim de balet, operă sau teatru, instituțiile culturale constănțene au pregătit, în acest week-end, noi variante de petrecere a timpului liber în compania artelor. Sâmbătă, de la ora 19, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” a programat o Gală de balet la al cărei succes își vor aduce contribuția Monica Cherecheș, Aliss Tarcea, Irina Ganea Mihaiu, Amalia Mândruțiu, Eliza Maxim, Horațiu Cherecheș, Adrian Mihaiu, Sergiu Dan, Dan Dumbravă și ansamblul de balet. Regia artistică: Elisabeth Pândichi-Lux. Apreciații balerini constănțeni vor pune în scenă Chopiniana, geniala capodoperă a lui Mihail Fokin. Coregraf revoluționar, care pe parcursul întregii sale vieți a luptat împotriva absurdității în balet, Fokin a găsit în epoca romantismului etalonul spiritualității și sublimului. Inspirat de figurile marilor balerine ale secolului XX și impresionat de măiestria Anei Pavlova, un an mai târziu Fokin creează a doua versiune a baletului Chopiniana. v v v Duminică, 13 martie, de la ora 19, sala teatrului va răsuna de acordurile operei lui Giuseppe Verdi, „Traviata”. Drama Violettei și a lui Alfredo Germont se petrece în Paris și suburbiile lui, la mijlocul secolului XIX. Traviata e prima operă a lui Verdi din care intriga și atracția scenică lipsesc aproape cu desăvârșire și din care a fost eliminat tot ce ar fi putut să împiedice concentrarea atenției asupra lumii sufletești a eroinei, asupra omeniei autentice a nobilei Violetta, asupra destinului ei tragic. Vor da glas personajelor Elena Rotari (în rolul Violetei), Răzvan Săraru (Alfredo), Dorin Mara (va veni de la Arad pentru a interpreta rolul Germont), Stela Sârbu (Flora), Ciprian Done (Gaston), Răzvan Pap (Baronul Douphol), Cătălin Țoropoc (Marchizul D’Obigny), Laurențiu Severin (Dr. Grenville), Ionela Duma (Annina) și Marius Eftimie (Giuseppe). Dirijor: Gheorghe Stanciu. Regia artistică: Anghel I. Arbore. Scenografia: Cătălin I. Arbore. Maestru cor: Adrian Stanache. Coregrafia Fănică Lupu-Liești. Regia tehnică: Paul Lăcătușu. Teatrul de Stat Sâmbătă, de la ora 19, se reia spectacolul „Gâlcevile din Chioggia” de Carlo Goldoni. Traducerea: Florian Potra. Regia: Dana Dumitrescu. Scenografia: Lăcrămioara Dumitrașcu. Light design: Dan Nanoveanu. Mișcarea scenică: Stela Cocârlea. Ilustrația muzicală: Adrian Alexandru. Distribuția: Andu Axente, Laura Iordan, Turchian Nasurla, Andrei Cantaragiu, Marian Adochiței, Adrian Dumitrescu, Luiza Toma, Georgiana Mazilescu, Florina Diaconu / Andreea Tutui, Florentin Roman, Cosmin Mihale, Remus Archip, Mirela Pană. v v v Duminică, 13 martie, de la ora 19, este programată reprezentația „Să ne răzbunăm, iubito!”, de Georges Feydeau. Spectacol este realizat de Teatrul de Stat Constanța în colaborare cu Fundația FANTASIO și îi are în distribuție pe Maria Lupu, Mihai Sorin Vasi-lescu, Eugen Mazilu, Dan Cojocaru, Liliana Bărăscu / Laura Iordan, Mirela Pană, Adrian Dumitrescu, Cosmin Mihale. Regia și adaptarea: Felicia Dalu. Scenografia: Mihai Pastramagiu.