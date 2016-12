Cum vă merge în căsnicie? Iată câteva sfaturi care vă pot ajuta!

Căsnicia este considerată cea mai sacră uniune dintre doi oameni. Însă, există și cazuri în care această căsnicie este doar de fațadă sau doar pentru a respecta anumite standarde sociale. Iată câteva idei preconcepute despre căsnicie.1. Căsnicia înseamnă compromisCompromisul înseamnă o decizie care implică un câștigător și un pierzător sau chiar doi pierzători. De fapt, căsnicia este o relație în care trebuie găsite soluții win/win.2. „Eu am dreptate, tu nu“De obicei, când intervine în cuplu un conflict ce trebuie soluționat, apare lupta „aici eu am dreptate, tu nu!”. Sunteți amândoi două per-soane inteligente și ar trebui să vă ascultați reciproc punctele de vedere, fără a face judecăți de valoare. Puneți lucid lucrurile cap la cap și s-ar putea să aveți o nouă perspectivă asupra evenimentului respectiv.3. Nu mergeți la culcare supărațiDe fapt, este mai bine să mergeți la culcare supărați decât să petreceți toată noaptea certându-vă și să nu rezolvați nimic. Nu veți reuși decât să fiți și mai nervoși, și mai obosiți, și mai puțin dispuși să vă înțelegeți reciproc. Dacă vedeți că nu ajungeți la nicio soluție, opriți-vă, mergeți la culcare și dormiți bine. Știm cu toții că noaptea este un sfetnic bun.4. Relațiile de lungă durată sunt plictisitoarePentru cine nu trăiește o relație de lungă durată, poate fi plictisitor. Însă cei care sunt implicați deja într-o relație de lungă durată știu că nu este așa. Poți să te distrezi la fel de bine și după o relație de 20 de ani.5. Dragostea dispare și nu mai există interes sexualAtunci când iubești pe cineva cauți să descoperi cât mai multe despre el. Oamenii nu rămân la fel de-a lungul anilor, se schimbă, au noi experiențe, noi obiceiuri. Iar dacă doi oameni se iubesc și se înțeleg vor găsi și căile care să le condimenteze viața sexuală.6. Dacă partenerii se potrivesc, relația va curge de la sineO relație solidă are la bază multe elemente, nu numai compatibilitatea partenerilor. Un cuplu trebuie să învețe să funcționeze ca o echipă, să coopereze, să cola-boreze, să ia decizii împreună, să nu-și poarte pică dacă au avut un conflict, să interacționeze pozitiv, să-și arate bunăvoință reciproc, iar stările de iritare să fie cât mai rare.(sursa: www.sfatulparintilor.ro)